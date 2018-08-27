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NOKIA 5G

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 55 000 000 €
Allemagne : 100 000 000 €
Finlande : 125 000 000 €
France : 160 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
27/08/2018 : 55 000 000 €
27/08/2018 : 60 000 000 €
27/08/2018 : 100 000 000 €
27/08/2018 : 125 000 000 €
27/08/2018 : 160 000 000 €
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Related public register
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOKIA 5G
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NOKIA 5G
Related EFSI register
08/05/2019 - NOKIA 5G
Communiqués associés
Finlande : Nokia obtient 500 m d'euros de financement de l'UE pour la recherche sur la 5G

Fiche récapitulative

Date de publication
27 août 2018
Statut
Référence
Signé | 27/08/2018
20180099
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOKIA 5G
NOKIA OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1775 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the development of a new 5G network product portfolio according to the telecom industry's global 5G standards, and the complementary Internet Protocol (IP)/Optical solutions to address the transport challenges posed by the massive amount of traffic that will be generated by the 5G customers. The project will include both development of hardware and software components.

The financing will support Nokia's research and development (R&D) activities in Europe to further develop 5G, mobile technology and definition of standards. Mobile networks are evolving to deliver superior mobile broadband and communication services with increased data rates, improved coverage, availability and quality that will open up for new services and business opportunities across a broad range of industries in Europe and globally.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The research, development and innovation (RDI) activities included in the project would concern mainly software and hardware development, and are expected to be carried out in existing facilities, so no particular negative impact on the environment is expected. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOKIA 5G
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84482738
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180099
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Pays de l’UE
Pologne
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NOKIA 5G
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185347834
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180099
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Pays de l’UE
Pologne
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - NOKIA 5G
Date de publication
8 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86389224
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180099
Dernière mise à jour
8 May 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Allemagne, France, Pays de l’UE, Pologne, Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOKIA 5G
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NOKIA 5G
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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