Les entreprises qui auront recours à ces prêts pourront bénéficier des conditions avantageuses accordées par la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à Bankia un prêt de 75 millions d’EUR qui servira à financer des projets réalisés par des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Dans le cadre de cet accord signé à Madrid, Bankia complétera le concours de la BEI par une contribution supplémentaire de 75 millions d’EUR, de sorte que le total des financements que mettront les deux institutions à la disposition des entreprises espagnoles s’élèvera à 150 millions d’EUR.

Le prêt de la BEI est octroyé au titre du programme de UE en faveur des PME et des ETI. Cet accord permettra la mise en place d’une ligne de crédit BEI-Bankia qui servira à financer les investissements des entreprises.

Grâce à l’appui de la banque de l’UE, les entreprises bénéficiaires pourront disposer de crédits à des conditions avantageuses, tant au niveau des délais d’amortissement que des taux d’intérêt, pour mettre en œuvre leurs projets. L’objectif est de contribuer au financement à long terme des PME et des ETI espagnoles (jusqu’à 3 000 salariés) afin qu’elles puissent être plus compétitives et créer des emplois.

Les prêts accordés au titre de cette ligne de crédit financeront des projets présentant un coût d’investissement de 25 millions d’EUR au maximum pour les PME et de 50 millions d’EUR au maximum pour ce qui concerne les ETI. Ce financement, qui peut couvrir le coût total des projets dans la limite de 12,5 millions d’EUR, appuie un large éventail de secteurs productifs.

Il s’agit de la septième opération de ce type signée par la BEI et Bankia depuis 2014. Ces initiatives ont ainsi permis d’accorder plus de 4 milliards d’EUR de financements à des PME et à des ETI.