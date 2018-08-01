La Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds européen d’investissement (FEI), la KfW et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont investi dans une nouvelle opération de titrisation d’un montant de 101 millions d’EUR portant sur des contrats de crédit-bail automobile destinés à de petites et moyennes entreprises (PME). L’émetteur en est AutoHellas S.A., la deuxième société indépendante de crédit-bail automobile de Grèce par la taille.

Cette opération représente un jalon important pour le marché grec de la titrisation puisqu’il s’agit de la première opération portant sur des titres adossés à des actifs de crédit-bail automobile dont l’émetteur n’est pas une banque. Dans le cadre de son mandat consistant à promouvoir le financement des PME en Europe, la KfW a investi un total de 25 millions d’EUR dans l’acquisition de titres de premier rang bénéficiant d’une garantie à première demande émise par le FEI, tandis que la BEI et la BERD ont souscrit des titres de premier rang à hauteur respectivement de 32,3 millions d’EUR et de 15 millions d’EUR. Les titres de premier rang garantis par le FEI et acquis par la BEI bénéficieront de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques, l’un des piliers du plan Juncker. L’émetteur conservera les titres subordonnés qui constituent le reste de la structure du capital.

Cette opération relève également de l’initiative de titrisation FEI-INPE, une plateforme de collaboration entre le Groupe BEI et les institutions nationales de promotion économique (INPE), notamment la KfW et la BERD, dont l’objectif est de faciliter l’accès des PME au crédit, dans l’esprit du plan Juncker.

L’investissement conjoint au titre de l’initiative de titrisation FEI-INPE a été arrangé par StormHarbour et les titres de premier rang sont notés B+ par S&P et BBB- par Scope. L’opération est assortie d’une période de rechargement de 18 mois et permettra à AutoHellas d’obtenir des liquidités à moyen terme qui seront ensuite réutilisées pour octroyer, ces prochaines années, de nouveaux crédits-bails à des PME en Grèce.