La centrale sera située dans la commune de Curtis (Teixeiro), dans la province de La Corogne, et sera alimentée par les déchets forestiers collectés dans un rayon de 100 km.

Le projet permettra de créer 35 emplois directs et 100 emplois indirects.

Il s’agit de la première centrale biomasse financée par la BEI dans le cadre du plan Juncker.

Le financement accordé par la BEI, qui vient s’ajouter à un autre prêt de 50 millions d’EUR octroyé par diverses institutions financières, sera mis en œuvre au moyen d’une structure de financement sur projet et soutiendra la construction et l’exploitation de cette centrale d’une capacité d’environ 50 MW.

Pour produire cette énergie, l’installation utilisera environ 500 000 tonnes de biomasse forestière par an. De cette façon, le projet contribuera à l’entretien des forêts de la région et à la prévention des incendies en encourageant la collecte des déchets de bois de petite taille qui ne font normalement pas l’objet d’un usage industriel. La biomasse utilisée par la centrale sera certifiée FSC ou PEFC.

Une fois opérationnelle (en 2020, selon les prévisions), l’usine de Curtis-Teixeiro permettra d’augmenter la production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’atteindre ainsi les objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone fixés par le plan d’action national en matière d'énergies renouvelables pour 2011-2020.

Outre son effet positif sur l’environnement, ce projet financé par la BEI générera des avantages économiques et sociaux en favorisant la création d’emplois et la croissance économique dans les zones rurales. Le projet a permis d’embaucher 400 personnes pour la phase de construction. Une fois opérationnel, il permettra la création de 35 emplois permanents et d’une centaine d’emplois indirects supplémentaires dans la filière des déchets.

La BEI accorde ce prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ». Ce dernier permet au Groupe BEI de renforcer sa capacité de financement de projets d’investissement qui, conformément aux critères du plan Juncker, concernent des activités qui présentent un profil de risque plus élevé. Ce projet est l’un des premiers à être mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle réglementation du secteur approuvée en Espagne en 2013. Greenalia a remporté le contrat lors du premier appel d’offres concernant de nouvelles installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, organisé en Espagne début 2016.

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La banque de l’UE est l’institution multilatérale qui octroie le plus de financements dans le monde entier pour lutter contre les changements climatiques. L’année dernière, la BEI a consacré au total plus de 25 % de son activité à cette priorité.

En 2017, la Banque a octroyé en Espagne 870 millions d’EUR pour le financement de projets destinés à la mise en place de moyens de transport plus propres et à la mise en service de nouveaux modes de production moins polluants et plus respectueux de l’environnement.