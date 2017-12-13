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CURTIS BIOMASS POWER GENERATION PLANT

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 60 000 000 €
Énergie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
26/10/2018 : 10 000 000 €
25/07/2018 : 50 000 000 €
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30/05/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CURTIS BIOMASS POWER GENERATION PLANT
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Espagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde un prêt de 50 millions d’EUR en faveur d’un projet de centrale biomasse élaboré par le groupe Greenalia en Galice

Fiche récapitulative

Date de publication
13 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 25/07/2018
20170647
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CURTIS BIOMASS POWER GENERATION PLANT
GREENALIA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 130 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a 50 MWe electricity only biomass plant in Galicia, Spain. The plant will use 100% forestry residues in wood chip form, which will be sourced from the region in a 100 km radius around the plant.

The generation of electricity using renewable sources supports the EU objective of climate change mitigation. By ensuring demand for forest wood residues, the project will provide potential mitigation against incidences of forest fires in the region of influence, and will contribute to the sustainability of its forestry and overall economic activity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC, leaving it to the competent national authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). The project has undergone an EIA which has been completed and has been submitted to the competent authorities. The promoter is expecting environmental permit to be issued before the end of 2017. The Bank will assess environmental aspects of the project during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation referenced above as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CURTIS BIOMASS POWER GENERATION PLANT
Date de publication
30 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82180853
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170647
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CURTIS BIOMASS POWER GENERATION PLANT - NTS of the Application for the Integrated Permit.
Date de publication
21 Mar 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83008888
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170647
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CURTIS BIOMASS POWER GENERATION PLANT - Application for the Integrated Permit
Date de publication
22 Jul 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95460396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170647
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - CURTIS BIOMASS POWER GENERATION PLANT
Date de publication
18 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
83433467
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170647
Dernière mise à jour
18 May 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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