Les investissements seront réalisés au sein de l’Union européenne, dans les usines de l’entreprise situées en Espagne, en République tchèque, en France, en Slovaquie, en Roumanie, au Portugal et en Lituanie.

Le projet contribuera au maintien d’emplois de qualité et sera mis en œuvre pendant cinq ans, jusqu’en 2022.

Contribuer au développement d’une industrie automobile européenne innovante et durable, tel est l’objectif de l’accord signé aujourd’hui à Bilbao par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Jesús María Herrera, président-directeur général de CIE Automotive. La banque de l’UE a accordé à l’entreprise un prêt de 80 millions d’EUR dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe pour financer sa stratégie de recherche, développement et innovation (RDI) axée sur la mise au point de technologies innovantes qui devraient lui permettre de réduire le poids des véhicules et produire de manière plus efficace et moins polluante.

L’équipementier automobile mondial, dont le siège se situe à Bilbao, concentrera ses investissements dans l’innovation sur la mise au point de matériaux hybrides et légers. Le projet de RDI de l’entreprise vise également à concevoir et à fabriquer de nouveaux composants pour les véhicules électriques. À cette fin, de nouveaux procédés de production numérique basés sur l’économie circulaire seront mis en œuvre, permettant une utilisation plus efficace de l’énergie utilisée grâce au recyclage et à la réutilisation de certaines matières premières.

Les investissements dans l’innovation financés par la BEI seront réalisés dans les usines de CIE Automotive en Espagne, en France et au Portugal. L’accord permettra également de soutenir la modernisation des usines de la société en République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie, au Portugal et en Lituanie, toutes situées dans des régions relevant de l’objectif de convergence.

Le prêt bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, qui permet à la BEI de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, ont une valeur ajoutée particulière. Le projet, qui sera mis en œuvre jusqu’en 2022, contribuera au maintien d’emplois hautement qualifiés. CIE Automotive compte actuellement 23 000 employés.

« Soutenir l’innovation des grandes entreprises est essentiel pour assurer leur avenir et leur compétitivité à l’échelle mondiale. En tant que banque de l’UE, la BEI se félicite de financer un projet qui, en fournissant des ressources à une multinationale espagnole, contribue à assurer le leadership européen dans le secteur automobile », a déclaré aujourd’hui à Bilbao Emma Navarro, vice-présidente de la BEI. « Cet accord permettra à sept pays européens de bénéficier des financements de la BEI et aidera les centres de recherche et les universités européennes à travailler au développement de nouveaux brevets au sein de l’UE. »

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l’innovation, a commenté l’accord en ces termes : « Ce projet très innovant est un bon exemple de ce que le plan Juncker vise à réaliser : soutenir les entreprises européennes dans leur modernisation, leur expansion et leur transition vers des technologies propres. Je me réjouis également que, grâce à ce financement de l’UE, CIE Automotive puisse améliorer ses usines dans de nombreuses régions d’Europe et continuer à employer des milliers de personnes. »

Selon Jesús Maria Herrera, président-directeur général de CIE Automotive : « La signature de ce nouveau contrat de financement – le troisième entre la BEI et CIE au cours des neuf dernières années – représente la consolidation de cette relation, dont l’objectif final a toujours été de soutenir l’efficacité, l’innovation et la compétitivité de l’industrie automobile espagnole dans un secteur aussi mondialisé. » « Ce prêt fait également partie du financement structurel diversifié du groupe CIE dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique actuel », a-t-il ajouté.

Financement de la RDI

L’innovation et le développement des compétences sont essentiels pour garantir une croissance durable et la création d’emplois hautement qualifiés. Tous deux jouent un rôle clé dans la réalisation de la compétitivité à long terme. Le financement de l’innovation est donc l’une des principales priorités de la BEI. En 2017, la banque de l’UE a mis à disposition 13,8 milliards d’EUR en faveur de différents projets de RDI.

Rien qu’en Espagne, l’an dernier, la BEI a prêté 1,446 milliard d’EUR pour soutenir les projets d’innovation d’entreprises espagnoles. Ce chiffre représente une augmentation de 67 % par rapport à son activité dans ce secteur l’année précédente. Au total, le Groupe BEI a consacré 13 % de ses financements en Espagne à la promotion de la RDI dans les entreprises.