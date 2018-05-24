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CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 2 720 000 €
Portugal : 7 200 000 €
Roumanie : 7 200 000 €
Slovaquie : 8 800 000 €
Czechia : 13 040 000 €
France : 15 360 000 €
Espagne : 65 680 000 €
Industrie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2018 : 2 720 000 €
24/07/2018 : 7 200 000 €
24/07/2018 : 7 200 000 €
24/07/2018 : 8 800 000 €
24/07/2018 : 13 040 000 €
24/07/2018 : 15 360 000 €
24/07/2018 : 25 680 000 €
11/09/2020 : 40 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 24/07/2018
20180041
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
CIE AUTOMOTIVE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The projects concerns the promoter's expenditure in research, development and innovation (RDI) and capital expenditure (capex) in convergence regions for the 2018-2022 period.

This project will promote European RDI investments in light vehicle automotive components in Europe as well as capex investments in convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU) and that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already-authorised scope; it would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU as amended. The environmental details of the project will be reviewed by the Bank's services during the project appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directives 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81495144
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180041
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
France
Lituanie
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184533921
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180041
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
France
Lituanie
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
85938838
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180041
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Tchéquie, France, Lituanie, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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