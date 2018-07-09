Cinq grandes villes, dont Kiev, bénéficieront de ce prêt de la BEI

Ces investissements favoriseront aussi la transition vers un système de transports publics plus respectueux de l'environnement et apporteront une contribution à la croissance économique.

La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde un prêt de 75 millions d'EUR pour le financement de projets d’envergure dans la sécurité routière en milieu urbain, dans cinq villes d’Ukraine : Dnipro, Kharkiv, Kiev, Lviv et Odessa, comptant une population cumulée de 7 millions d’habitants environ. L’amélioration de la sécurité routière est une priorité pour l’État ukrainien qui cherche à réduire le nombre d’accidents et de victimes et à créer un système de transports moderne capable de soutenir la croissance économique. Ce projet reçoit une aide non remboursable de l’UE de 4,25 millions d’EUR fournie au titre de la Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV) qui soutient la préparation des projets, le renforcement des capacités et le suivi. Ce prêt de la BEI complètera la subvention de l’UE, ce qui mettra à disposition davantage de ressources pour contribuer à rénover des infrastructures municipales clés.

Les villes dans lesquelles les infrastructures seront remises à niveau figurent parmi les métropoles les plus importantes d’Ukraine, avec des populations comprises entre plus de 700 000 habitants à Lviv et près de 3 millions d’habitants à Kiev.

Le promoteur du projet est le ministère ukrainien des infrastructures, tandis que les bénéficiaires finals des fonds de la BEI seront les autorités municipales des villes en question. Les investissements appuyés viseront à éliminer les zones dangereuses où se déroulent les accidents les plus graves grâce à de meilleures connexions et à des systèmes de transport modernes, ainsi qu’à rénover les intersections et la voirie. Ces investissements contribueront également à améliorer l’accès de la population locale aux transports publics. La mise en place de voies sûres réservées aux piétons et aux cyclistes, la planification des transports urbains, l’introduction de la réduction de la vitesse de circulation dans des zones résidentielles ou à proximité d’écoles, représentent quelques-unes des autres actions soutenues.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI, s’est exprimé en ces termes : « Le prêt de la BEI contribuera à rendre les grandes villes d’Ukraine plus sûres et plus agréables à vivre, grâce à l’amélioration de l’environnement urbain, de la voirie et du système de transports. Ces mesures transformeront ces villes pour les rendre plus attrayantes, tant pour les habitants que pour les visiteurs et les entreprises, tout en stimulant aussi la croissance économique. »

Ivanna Klimpush-Tsyntsadze, vice-première ministre pour l'intégration européenne de l’Ukraine a déclaré : « Améliorer la qualité des infrastructures de transports est une priorité stratégique pour l’Ukraine. Depuis des années, les routes ukrainiennes sont une constante source de déception. Non seulement les routes en mauvais état portent atteinte à notre droit à la libre circulation, mais elles ont aussi fait un nombre considérable de victimes. Avec un taux de mortalité suite à des accidents de la route trois fois supérieur à celui de l’UE, il est impératif que notre infrastructure de transports soit réparée et améliorée. En investissant dans la sécurité routière et d’autres projets, tels que le prolongement et la modernisation du métro de Kharkiv, la Banque européenne d’investissement aide l’Ukraine dans cette mission. Ensemble, nous modernisons les infrastructures de transports de l’Ukraine afin qu’elles respectent les normes européennes. »

Hugues Mingarelli, chef de la délégation de l’UE en Ukraine, a fait la déclaration suivante : « Je suis certain que ce projet aidera à sauver de nombreuses vies humaines inutilement perdues chaque année en raison d’accidents de la route en Ukraine. Je suis convaincu que toute l’expérience pratique acquise tout d’abord dans cinq grandes villes sera ensuite exploitée dans l’ensemble du pays afin que les Ukrainiens se sentent plus en sécurité sur leurs routes. »