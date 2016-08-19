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UKRAINE URBAN ROAD SAFETY

Signature(s)

Montant
65 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 65 200 000 €
Transports : 65 200 000 €
Date(s) de signature
9/07/2018 : 65 200 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 août 2017
Statut
Référence
Signé | 09/07/2018
20160819
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE URBAN ROAD SAFETY
UKRAINE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 177 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan for the financing of infrastructure investments related to urban road safety in five Ukrainian municipalities (Kiev, Odessa, Lviv, Dnipro and Kharkiv).

The framework loan will finance urban traffic infrastructure with the aim to improve road safety for drivers and, in particular, most vulnerable road users such as pedestrians and cyclists. In addition to improved road safety and reduced accidents, the investment has potential to decrease the indirect financial cost arising from poor road safety, and therefore positively impact the local economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, some of the infrastructure schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA is needed. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE URBAN ROAD SAFETY
Date de publication
30 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76343958
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160819
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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