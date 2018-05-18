© Vivavest

Premier financement accordé par la BEI à une société immobilière en Allemagne en faveur de nouvelles constructions économes en énergie

Vivawest utilisera les fonds pour construire des habitations à faible consommation d’énergie selon la norme KfW-55 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Le prêt de la BEI bénéficie de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe (« plan Juncker »)

Vivawest et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un contrat de financement d’un montant de 100 millions d’EUR. Ce prêt octroyé par la banque de l’UE avec la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) servira à la construction d’environ 900 logements conformes à la norme KfW-55 dans différentes villes et communes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le FEIS est un pilier majeur du Plan d’investissement pour l’Europe, appelé aussi « plan Juncker », dans lequel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne. Les financements que la banque de l’UE accorde dans ce cadre visent à renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

Le contrat de financement a été signé à Gelsenkirchen le 18 mai 2018 par Claudia Goldenbeld, directrice générale de Vivawest, et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS. De par son montage, qui ne prévoit pas de sûreté, le financement de la BEI apporte à Vivawest un maximum de souplesse à des conditions avantageuses. La ligne de crédit peut être tirée en plusieurs tranches et a une durée maximale de 13 ans. Le coût total de l’investissement soutenu par le prêt de la banque de l’UE s’élève à plus de 250 millions d’EUR.

Le vice-président de la BEI a commenté l’opération en ces termes : « La Banque européenne d’investissement joue un rôle de premier plan dans l’action en faveur du climat. C’est pourquoi je salue tout particulièrement cette nouvelle coopération avec Vivawest, un partenaire renommé et fiable dont le modèle économique est fortement axé sur la durabilité. Nous ne pourrons réduire la consommation d’énergie en Allemagne que si nous améliorons de manière sensible l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, un élément essentiel pour une protection durable du climat et pour le succès de la transition énergétique. »

Commentaires de Claudia Goldenbeld, directrice générale de Vivawest : « Vivawest a considérablement accru ses investissements dans la création de nouveaux espaces de vie en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. À partir de 2020, nous construirons plus de 1 000 nouveaux logements locatifs chaque année, en mettant particulièrement l’accent sur une haute efficacité énergétique, dans l’intérêt de nos clients et de la lutte contre les changements climatiques. À cet égard, nous sommes ravis de pouvoir travailler avec la BEI. Cet accord offre à Vivawest un prêt à long terme non garanti à des conditions attrayantes et lui permet de diversifier ses sources de financement. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a ajouté : « Je suis très heureux que le Fonds européen pour les investissements stratégiques continue d’apporter un appui particulier aux investissements qui soutiennent la transition vers une économie à faible émission de carbone en Europe. L’accord conclu aujourd’hui avec Vivawest aura non seulement des effets positifs durables sur l’environnement grâce à la construction de logements basse consommation, mais il améliorera aussi la qualité de vie au quotidien pour des milliers de personnes. »