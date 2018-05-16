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VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
16/05/2018 : 100 000 000 €
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21/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la banque de l’UE met 100 millions d’EUR à disposition de Vivawest

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 16/05/2018
20170477
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
VIVAWEST GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 265 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of investments in the construction of energy efficient residential buildings in Germany.

The present project presents an opportunity to support the accelerated adoption of energy efficient new constructions, in line with the KfW-55 standard and above legal requirements in Germany.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The individual buildings to be financed are expected to have very limited negative environmental impacts. The cumulated impact of sub-projects could instead generate important environmental benefits. Given the scale, location and nature of the individual schemes in built-up urban areas, an Environemental Impact Assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, will generally not be required.

The promoter has been assessed by the Bank as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or, if applicable, relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81050269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170477
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143656736
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170477
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - VIVAWEST ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Date de publication
20 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
89137013
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170477
Dernière mise à jour
21 Dec 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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