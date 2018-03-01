Vazil Hudak, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a signé un accord entre la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et la Banque de développement hongroise (MFB), qui a pour objet d’étudier dans quelle mesure il serait possible de créer une plateforme d’investissement à l’appui des villes et des transports intelligents dans ce pays d’Europe centrale.

« Les villes intelligentes sont particulièrement importantes en tant que futurs pôles de convergence d’investissements et de talents qui génèrent des retombées pour l’emploi et la croissance économique. Pour la BEI, investir dans les villes intelligentes et à l’échelon régional constitue un moyen d’assumer efficacement sa mission d’appui à la cohésion sociale et territoriale, en soutenant la modernisation des économies locales dans un monde numérique en rapide évolution », a déclaré le vice-président Hudak lors de son discours d’ouverture des Journées EIAH à Budapest. « Les plateformes d’investissement peuvent jouer un rôle important pour faciliter un meilleur accès à des financements, grâce au regroupement de projets qui seraient autrement trop petits ou trop risqués pour bénéficier des financements nécessaires. Grâce à ce concept souple, je crois qu’avec la Banque de développement hongroise, nous pouvons établir une solide réserve pour la plateforme d’investissement, afin de financer toute une série de projets d’investissement intelligents en Hongrie. »

L’enquête de la BEI sur l’investissement et le financement de l’investissement (EIBIS) a cerné les lacunes et les possibilités existantes en ce qui concerne l’appui aux villes intelligentes en Hongrie. L’accord signé ce jour permettra à la BEI d’étudier dans quelle mesure une plateforme d’investissement pourrait contribuer à combler le manque d’investissements mis en évidence.

Les plateformes d’investissement visent à conjuguer des ressources disponibles au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) avec des financements publics et privés. Elles constituent un moyen de regrouper des projets plus petits et plus risqués en vue d’attirer les financements qui leur sont nécessaires. L’ambition est de trouver les solutions de financement qui répondent aux besoins d’investissement des villes intelligentes grâce à une utilisation optimale des capacités financières de la BEI, parallèlement aux services de conseil fournis par la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH).

Ce jeudi, la BEI et le ministère hongrois de l’économie ont signé séparément une opération de pratiquement 100 millions d’EUR en vue d’appuyer les plans d’investissement de l’université des sciences sportives et de l’éducation physique de Budapest (USSB) et de l’université de Pécs, qui ont pour objet d’améliorer la qualité des installations d’enseignement, de recherche et d’apprentissage.

Ces infrastructures universitaires renforcées attireront davantage d’étudiants nationaux et étrangers, avec à la clé, un effet positif sur la capacité d’innovation du pays et ses possibilités de croissance.

Libérer le potentiel des villes intelligentes

Le financement des villes intelligentes en Europe centrale et orientale présente un important potentiel inexploité de croissance et de développement. Dans de nombreuses régions, la productivité urbaine est inférieure à la moyenne de l’UE-28 et les villes de petite dimension accusent un retard de croissance économique par rapport aux capitales. Les investissements intelligents peuvent remédier au déficit d’infrastructures et libérer le potentiel d’innovation. Le soutien de la BEI insuffle désormais une nouvelle dynamique qui induira une évolution des villes intelligentes dans ces pays. En outre, la BEI étudie de nouvelles pistes de soutien aux investissements en faveur des villes intelligentes en Europe centrale et orientale.

En collaboration avec la Plateforme européenne de conseil en investissement, la BEI explore la possibilité de créer des plateformes d’investissement sur mesure pour les villes intelligentes dans de nombreux États membres, dont la Hongrie.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements viables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH ou la Plateforme) est un des piliers du Plan d’investissement pour l’Europe (PIE), une initiative de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement qui vise à relancer les investissements à l’appui de projets stratégiques en Europe et ainsi à faire en sorte que l’argent investi profite à l’économie réelle.

L’EIAH est un guichet unique qui offre des services de conseil et d’assistance technique à l’appui de projets d’investissement dans l’UE et permet de tirer parti du savoir-faire du Groupe BEI, de la Commission européenne, des institutions nationales de promotion économique et des autorités de gestion des États membres. En outre, la Plateforme vise à renforcer la coopération avec et entre les institutions nationales de promotion économique déjà en activité ou récemment créées. Elle appuie des projets susceptibles de pouvoir prétendre à un financement de la BEI (au titre du FEIS ou d’un autre dispositif), mais les services de conseil qu’elle fournit ne se limitent pas aux projets financés par la Banque.

Informations générales sur la tournée de présentation de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)

L’EIAH organise une série d’événements dans différents pays cibles, en collaboration avec son réseau de partenaires locaux. Sa tournée de présentation est déjà passée par la Slovénie, la Bulgarie et la Pologne. Après la Hongrie, les prochaines étapes seront la Croatie le 6 mars et la Slovaquie le 12 mars. La tournée de présentation de la Plateforme a pour objectif d’informer les parties prenantes et les partenaires locaux ainsi que de partager avec eux des connaissances sur des sujets pertinents et importants pour chaque pays, tout en encourageant l’élaboration de nouvelles propositions de projet. Des présentations auront lieu dans les pays suivants qui nécessitent prioritairement des services de conseil, comme en attestent les conclusions de l’étude Market gap analysis for advisory services under the EIAH : Bulgarie, Croatie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.