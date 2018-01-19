Cet accord permettra à l’entreprise d’innover et de mettre en place les toutes dernières technologies afin d’intégrer à ses activités des processus plus durables

La Banque européenne d'investissement (BEI) contribuera, via l’octroi d’un prêt de 100 millions d’EUR, au développement des activités d’innovation et de transition numérique de la multinationale espagnole Acciona. Cet accord, signé ce jour à Madrid par Román Escolano, vice-président de la BEI, et Carlos Arilla, directeur économique et financier d'Acciona, bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’élément central du Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission européenne, connu sous le nom de « plan Juncker ».

Grâce à ce financement de la BEI, Acciona pourra réaliser divers investissements dans des secteurs stratégiques, comme les énergies renouvelables, les infrastructures et le traitement des eaux. Ces travaux seront menés à bien dans les centres technologiques de l’entreprise dédiés à la recherche et situés à Madrid, Pampelune et Barcelone. Les investissements dans la transition numérique seront réalisés de manière transversale dans ses différents secteurs d’activité.

Par l’intermédiaire de ce financement, la BEI contribue à soutenir les priorités de l’Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques, comme par exemple le développement des énergies renouvelables. Plus précisément, le programme d’innovation et de transition numérique permettra à Acciona de mettre en place de nouvelles technologies afin d’optimiser la construction, l’exploitation et le contrôle à distance de ses usines de production d'électricité. Dans le secteur de l’eau, l’entreprise pourra mettre en place des processus biologiques plus durables pour ses processus de traitement de l’eau potable, de dessalement et de purification. Acciona pourra également innover dans les technologies ayant trait à la construction d’infrastructures, en augmentant le recyclage des matières résiduelles afin de consolider l’économie circulaire.

Grâce à l’appui du Plan d'investissement pour l'Europe, Acciona bénéficiera du financement à long terme nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce projet. La garantie du « plan Juncker » permet à la BEI d’accorder des financements pour appuyer les investissements qui contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi.

Lors de la cérémonie de signature, le vice-président de la BEI a souligné « la satisfaction que retire la BEI de sa contribution pertinente à la réalisation des politiques de l’Union européenne dans des domaines aussi variés que l’emploi, l’innovation et la lutte contre les changements climatiques. Toutes ces priorités de l’Union européenne font partie intégrante de cet accord avec Acciona ».

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l'énergie, a déclaré : « Cet investissement au titre du plan Juncker montre clairement que l’Europe souhaite rester à la tête de la lutte contre les changements climatiques. Ce financement va non seulement stimuler la transition énergétique de l’Espagne et nous aider à atteindre nos objectifs climatiques pour l’année 2030, mais aussi appuyer d’autres priorités clés de l’Union européenne, comme la création d'emplois, une croissance économique durable, l’amélioration de la santé de nos concitoyens et la compétitivité de nos entreprises. Pour une transition énergétique, il faut avant tout que l’énergie et la transition numérique aillent de pair. Ces dernières années, nous avons assisté à une réduction spectaculaire du coût des énergies renouvelables, mais nous devons continuer à innover dans ce domaine pour conserver notre position de chef de file et garantir leur assise en tant qu’énergies du futur. »

Carlos Arilla, directeur économique et financier d’Acciona, a indiqué lors de la signature de l’accord que « l’engagement pris par Acciona et le secteur privé dans la lutte contre les changements climatiques est, sans aucun doute, vecteur de croissance économique », tout en soulignant parallèlement que « le soutien institutionnel et financier d’établissements tels que la BEI est essentiel pour mettre en place des mécanismes et des incitations qui contribuent à atténuer le réchauffement climatique mondial ».

Arantza Ezpeleta, directrice des technologies et de l’innovation d’Acciona, a précisé lors de la signature de l’accord : « Ce financement permettra de stimuler à la fois la transition numérique et l’innovation dans des technologies de pointe mises en œuvre par Acciona de façon à devancer la concurrence dans les domaines des infrastructures durables et de la production d’énergies propres ».

Le Plan d’investissement pour l’Europe, appelé également « plan Juncker », est l’une des priorités absolues de la Commission européenne. Il vise essentiellement à dynamiser les investissements pour créer des emplois et de la croissance en rationalisant davantage l’utilisation des ressources financières nouvelles et existantes, en levant les obstacles à l’investissement et en apportant de la visibilité et une assistance technique aux projets d’investissement.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit une garantie couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans davantage de projets, souvent plus risqués. Le FEIS produit déjà des résultats concrets. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS jusqu’à présent devraient permettre de mobiliser plus de 256 milliards d’EUR d’investissements au total dans les 28 États membres et de soutenir près de 539 000 PME.

De plus amples informations sur les résultats du Plan d’investissement pour l’Europe sont disponibles ici.