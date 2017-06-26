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ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 140 000 000 €
Eau, assainissement : 14 000 000 €
Énergie : 42 000 000 €
Industrie : 84 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2020 : 4 000 000 €
19/01/2018 : 10 000 000 €
28/09/2020 : 12 000 000 €
28/09/2020 : 24 000 000 €
19/01/2018 : 30 000 000 €
19/01/2018 : 60 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 19/01/2018
20170626
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
ACCIONA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Industrie - Construction
  • Industrie - Industrie manufacturière
Description
Objectifs

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the water treatment, renewable energy, services and infrastructure sectors, as well as in digitalisation.

The project will support the development of the promoter's innovation and skills, and contribute to the EU bank's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project primarily concerns investments in research and development not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU), and expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA). However, some of the activities included in the project may entail the construction of experimental test plants in the areas of renewable energy (wind and solar power), which may require an EIA and/or have impacts on nature conservation sites. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and 2009/147/EC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
Date de publication
27 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79208867
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170626
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151495838
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170626
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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