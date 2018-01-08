La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 40 millions d’EUR à Indivumed GmbH, une entreprise mondiale intégrée spécialisée en oncologie, qui est dirigée par des médecins. Indivumed met à la disposition de tiers tels que des entreprises biopharmaceutiques et des instituts de recherche des données exhaustives sur les tumeurs et une banque de données biologiques de premier ordre. Le financement de la BEI permettra à Indivumed de mettre au point et de valider de nouveaux essais et biomarqueurs pour les plateformes commerciale et technologique de sa biobanque. En outre, la société vise à mettre en place une base de données unique sur le cancer, via laquelle des chercheurs en oncologie du monde entier pourraient avoir accès à des données relatives aux patients atteints d’un cancer ainsi qu’à des outils bioinformatiques pour mieux interpréter les données complexes sur le cancer. Ce financement a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation, du FEIS et des opérations réalisées en Allemagne, a commenté l’opération en ces termes : « Indivumed a le potentiel pour contribuer positivement non seulement à l’accélération du rythme de développement de nouveaux médicaments, mais également à l'augmentation du nombre de médicaments obtenant l'autorisation de mise sur le marché. Notre financement témoigne du solide engagement de la BEI à soutenir la croissance des entreprises européennes du secteur des technologies biologiques et médicales qui ont une incidence importante sur les plans stratégique et de la santé ». Il a poursuivi en ces termes : « Le projet a bénéficié du soutien de notre service Conseils financiers en innovation, qui a identifié Indivumed comme étant une entreprise hautement innovante sur le marché des banques de données biologiques sur le cancer et aidé à la préparer de manière optimale à un financement de la BEI. Cela démontre clairement la valeur ajoutée que l'approche intégrée du Plan d'investissement pour l'Europe apporte aux entreprises européennes désireuses de renforcer leur compétitivité.

Vytenis Andriukaitis, commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré : « Les investissements dans la santé sont payants. Ils aident à améliorer le bien-être de l’ensemble de la population et de chaque personne. Dans de nombreux pays de l’UE, les systèmes de santé ont des besoins d’investissement grandissants dans des infrastructures modernes, des technologies innovantes et de nouveaux modèles de soins. L’investissement dans Indivumed montre que les institutions de l’UE sont déterminées à apporter leur soutien aux États membres pour satisfaire ces besoins. Je suis ravi que la BEI signe cet accord aujourd’hui pour aider les parties prenantes du secteur de la santé à recourir davantage au Plan d'investissement pour l'Europe, pour le bien de nos citoyens. »

« Nous sommes très fiers que la BEI nous soutienne dans les efforts que nous déployons pour accélérer le développement de thérapies personnalisées contre le cancer », a déclaré Hartmut Juhl, fondateur et PDG d’Indivumed. « Nous pouvons désormais tirer pleinement parti de notre réseau clinique mondial, lequel nous permet, depuis 2002, de collecter des tissus et des données cliniques de patients souffrant d’un cancer selon des normes scientifiques communes à l'échelle mondiale. Les ressources de la BEI et les investissements privés qui viendront s’y ajouter nous permettront de créer une base de données mondiale sur le cancer qui rassemblera des données génétiques et phénomiques exhaustives collectées auprès de patients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Grâce à une plateforme informatique intégrée, les chercheurs en oncologie seront en mesure de mieux comprendre la complexité du cancer ainsi que de mettre au point et de valider plus rapidement et d’une manière plus efficace sur le plan des coûts de nouveaux médicaments et méthodes de diagnostic, ce qui, partant, bénéficiera aux personnes atteintes de cancer dans le monde entier.