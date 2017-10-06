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INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 40 000 000 €
Services : 40 000 000 €
Date(s) de signature
8/01/2018 : 20 000 000 €
8/01/2018 : 20 000 000 €
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24/12/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI prête 40 millions d’EUR à Indivumed

Fiche récapitulative

Date de publication
6 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 08/01/2018
20170662
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
INDIVUMED GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 95 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

Financing of Indivumed's Capex / R&D costs, mostly related to the development of their cancer database (biobank expansion and artificial intelligence tool combined). The activities included in the project will help: (1) expand the clinical network and diversification of patient subgroups and tumors; (2) enhance the biological characterisation and classification of tissues with multiple clinical data points; (3) establish a bioinformatics and artificial intelligence solution to understand phenotypic and clinical data.

The proposed transaction will help the promoter to increase and accelerate the company's investments in strategic and innovative R&D activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79691809
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170662
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164958163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170662
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/12/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
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INDIVUMED GLOBAL CANCER DATABASE (EGFF)
Fiche technique
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