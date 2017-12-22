La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe finlandais de location de machines et de matériel de chantier Cramo, l’un des principaux prestataires du secteur en Europe, ont signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR pour poursuivre la modernisation et l’agrandissement du parc du loueur finlandais. Cet accord a pu se concrétiser grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Le prêt de la BEI soutient la stratégie de croissance de Cramo à l’échelle européenne et son engagement en faveur d’une économie circulaire. Il viendra appuyer le modèle commercial innovant de l’entreprise et contribuera à améliorer les performances et l’impact environnemental de son parc en 2018. L’UE et la BEI considèrent la location de matériel comme un « modèle de consommation innovant » qui permet le partage des produits et augmente ainsi leur taux d’utilisation. Ce projet contribuera à accroître la durabilité dans le secteur du bâtiment, tout en renforçant l’économie circulaire.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays d’Europe du Nord, a commenté l’opération en ces termes : « La mise en place d’une économie plus circulaire dans l’UE contribuera à réduire notre dépendance envers les matières premières importées. Elle présente un énorme potentiel de création d’un avantage concurrentiel durable pour l’Europe. C’est pourquoi je suis ravi que la banque de l’UE soutienne des modèles d’entreprise tels que celui de Cramo, qui ouvre la voie vers une économie plus verte. »

« Nous nous réjouissons d’obtenir le concours financier de la BEI, car il offre au groupe Cramo des possibilités accrues de renforcer sa stratégie de croissance et appuie notre ambition de faire partie des entreprises qui façonnent le secteur de la location. Grâce à une culture fortement axée sur l’innovation et les performances et à des solutions durables, nous cherchons à tirer parti des possibilités sur le marché et à mettre au point des solutions qui répondent à l’évolution des besoins de nos clients », a indiqué Leif Gustafsson, président-directeur général du groupe Cramo.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a pour sa part déclaré : « Ce prêt de 50 millions d’EUR, qui a été rendu possible grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et qui viendra appuyer la modernisation et l’agrandissement du parc de machines de construction de Cramo, constitue un parfait exemple des financements accordés au titre du Plan d’investissement pour l’Europe en faveur de la croissance des PME européennes. J’encourage d’autres entreprises qui cherchent à croître selon un modèle d’activité durable et circulaire à suivre cet exemple et à solliciter un financement au titre du FEIS pour leur développement. »

La promotion de l’économie circulaire, dans le cadre de laquelle la valeur des produits, des matières et des ressources est maintenue dans l’économie le plus longtemps possible et la production de déchets est réduite au minimum, figure parmi les grandes priorités stratégiques de l’UE. La BEI unit ses forces à celles de la Commission européenne et soutient les États membres dans leur transition vers une économie circulaire en apportant des financements et des services de conseil aux projets en la matière. Au cours des cinq dernières années, la Banque a participé à hauteur de 2,4 milliards d’EUR au cofinancement de projets qui ont eu des répercussions positives en matière de croissance économique durable, de compétitivité et d’emploi.