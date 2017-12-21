© EC

La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 25 millions d’EUR à AMW GmbH (AMW), une société pharmaceutique allemande spécialisée dans la mise au point et la fabrication de systèmes d’administration de médicaments innovants. Ce financement soutiendra les activités d’AMW à Warngau, en Bavière, et de sa filiale Endomedica, située à Halle dans la Saxe-Anhalt, afin de leur permettre de renforcer leurs activités de R-D, de mener des essais cliniques et d’élargir leurs capacités de production. À cette fin, un nouveau bâtiment sera construit au siège d’AMW à Warngau pour y accueillir des installations de recherche-développement et de production, équipées de technologies de fabrication spécialement conçues et d’équipements de laboratoire ultramodernes.

L’opération menée entre la BEI et AMW a été rendue possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Allemagne, les financements dans le domaine de l’innovation et le FEIS, a commenté l’opération en ces termes : « L’appui aux activités de recherche-développement et d’innovation ayant d’importantes retombées pour la santé est une priorité clé de la Banque européenne d’investissement. Notre opération avec AMW, qui bénéficie du soutien du FEIS, démontre parfaitement les avantages réels et tangibles apportés par l’Europe à l’appui de jeunes entreprises pharmaceutiques innovantes ainsi que de la croissance et de l’emploi durables. » Il a ajouté ce qui suit : « Il s’agit de notre première opération avec AMW. Je suis ravi que nous puissions soutenir, notamment grâce à la longue durée de notre financement, une entreprise innovante exerçant dans un domaine qui a une réelle incidence sur le quotidien des gens. »

Wilfried Fischer, fondateur et directeur général d’AMW, s’est exprimé comme suit : « AMW dispose d’une réserve croissante de projets de R-D à un stade avancé, sur le point de faire leur entrée sur le marché, ce qui engendre des besoins de financement supplémentaires. Nous étions à la recherche d’un type de financement ciblant spécifiquement la R-D depuis quelque temps et nous sommes convaincus que ce programme spécialisé est parfait pour nous aider à maintenir notre taux de croissance en répondant aux besoins non satisfaits des patients atteints de maladies graves. Grâce à l’accélération des projets de R-D, nous sommes confiants en notre capacité à remplir notre rôle d’acteur majeur dans la production de systèmes d’administration de médicaments innovants à destination de marchés cibles représentant plusieurs milliards d’EUR, tels que ceux du traitement du diabète ou du cancer du sein, qui se développent à l’intérieur de l’Union européenne. La rapidité est un facteur déterminant pour les marchés pharmaceutiques et, grâce à la BEI, nous sommes en mesure de passer à la phase suivante de l’expansion de notre entreprise. »

Vytenis Andriukaitis, commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, a déclaré : « Il s’agit d’un exemple concret de ce que l’Union européenne peut faire pour ses citoyens. Le soutien apporté aux travaux de recherche-développement et à la recherche clinique contribue grandement à la conception et à la fabrication de nouveaux médicaments innovants pour les patients. »