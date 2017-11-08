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AMW (EGFF)

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 25 000 000 €
Services : 25 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2017 : 12 500 000 €
8/11/2017 : 12 500 000 €
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Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde un financement à la société pharmaceutique AMW

Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2019
Statut
Référence
Signé | 08/11/2017
20170198
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMW (EGFF)
AMW GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 52 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

AMW is a pharmaceutical company specialized in the development and manufacturing of innovative drug delivery systems, i.e. technologies aimed at the targeted delivery and controlled release of pharmaceutical compounds in order to improve their efficacy, safety and convenience. The company has a broad and diversified development pipeline, focused on providing solutions in strongly growing indications such as oncology, neurology, pain therapy and dermatology, which is expected to drive significant revenue growth in the future.

The project will cover the company's substantial Research & Development (R&D) expenses relating to the development of existing and new products It will also include an additional R&D facility and purpose-built manufacturing technologies for innovative drug delivery systems together with associated laboratory and manufacturing equipment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that will be mainly carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and as such, do not require an Environmental Impact Assessment (EIA), according to the relevant EU Directives. However the Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required, as well as the screening decision of the competent authority.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Commentaires

Loan foreseen under the European Fund for Strategic Investments (EFSI).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - AMW (EGFF)
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165256933
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170198
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMW (EGFF)
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75364598
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170198
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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