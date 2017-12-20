La Banque européenne d’investissement (BEI) et Materialise ont conclu un contrat de financement destiné à soutenir les programmes de recherche-développement pour la croissance de l’entreprise sur la période 2017-2020. Cette opération bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe (PIE).

Lors de la signature du contrat, Pim van Ballekom, vice-président de la BEI, a déclaré : « L’un des principaux objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe est de soutenir l’innovation et, à cet égard, il est difficile de faire plus innovant que Materialise. La Banque a accru son appui en faveur de technologies de pointe grâce à la garantie budgétaire de l’UE et nous pouvons être fiers de soutenir l’innovation européenne avec ce type de financement. »

Le contrat signé ce jour porte sur un crédit de 35 millions d’EUR au maximum, qui peut être décaissé en deux tranches. La première, d’un montant maximal de 25 millions d’EUR, peut être utilisée au cours de la première année du contrat. L’entreprise pourra décaisser la seconde tranche durant la deuxième année du contrat, à condition qu’elle respecte un ratio d’endettement précis. La durée du prêt sera de six à huit ans à compter du décaissement de chacune des tranches.

Les prêts octroyés au titre de ce contrat bénéficieront d’un taux fixe, sur la base du taux Euribor au moment de l’emprunt, majoré d’une marge variable. La marge initiale correspond à 1,86 % et varie en fonction de certains ratios d’EBE et d’endettement. Le contrat prévoit les sûretés, les clauses et les engagements habituels.