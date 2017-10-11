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3D PRINTING TECHNOLOGY

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2017 : 35 000 000 €
Autres liens
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01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 3D PRINTING TECHNOLOGY
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31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - 3D PRINTING TECHNOLOGY
Communiqués associés
Belgique : Plan d’investissement pour l’Europe – la BEI et Materialise signent un contrat de financement à l’appui de programmes de R-D en cours
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20170193
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
3D PRINTING TECHNOLOGY
LISTED COMPANY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 89 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed investments include Research, Development and Innovation (RDI) activities – and to a minor extent R&D capital expenditures – on 3D printing software and related services carried out in the promoter's facilities in Belgium in the period 2017-2019.

The proposed investments are expected to support the promoter's strategy to maintain its leading market position and allow for the development of new products and solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities and industrial undertakings included in the proposed investment programme are not listed in any annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. In particular, the RDI part of the project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. The need for an Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore unlikely. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the proposed investments.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 3D PRINTING TECHNOLOGY
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76486272
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170193
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - 3D PRINTING TECHNOLOGY
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135852992
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170193
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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3D PRINTING TECHNOLOGY
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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