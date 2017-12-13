La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qui forment ensemble le Groupe BEI, ont signé, avec le soutien de l’Union européenne dans le cadre de l’initiative EU4Business, un accord de garantie avec Oschadbank afin de soutenir des prêts d’un montant de 50 millions d’EUR à destination des petites et moyennes entreprises (PME) en Ukraine.

Par l’apport d’une garantie de 70 % sur chaque prêt, cet accord permettra à Oschadbank de faciliter l’accès aux financements pour les PME locales et de leur accorder des prêts à des conditions favorables, notamment au moyen d’exigences allégées en matière de sûretés. Cette opération de garantie devrait contribuer à mobiliser des financements supplémentaires destinés aux PME et, in fine, à créer des emplois et de nouveaux créneaux d’activité en Ukraine. La garantie est financée par l’Union européenne par l’intermédiaire de la Facilité d’investissement pour le voisinage, au titre de l’initiative EU4Business.

Le Groupe BEI unit ses forces à celles de l’Union européenne pour renforcer le développement économique dans les pays qui ont signé des accords d’association avec l’UE, à savoir la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, en apportant un soutien technique et financier ciblé aux petites et moyennes entreprises dans ces trois pays. L’UE s’attache à appuyer l’essor du secteur privé dans les pays du partenariat oriental au moyen de son initiative EU4Business. Cette dernière a pour objet de faciliter l’accès des PME aux financements, d’améliorer l’environnement économique et de fournir des services de conseil aux entreprises locales.

Oschadbank est un établissement financier généraliste qui propose un large éventail de produits et de services financiers en Ukraine, notamment des services bancaires destinés aux particuliers et aux entreprises, des transactions bancaires en monnaie nationale et étrangère et des opérations de change. Elle opère à l’échelle nationale par l’intermédiaire de 23 succursales régionales et de plus de 4 000 agences réparties dans toute l’Ukraine.

Hugues Mingarelli, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE auprès de l’Ukraine, a commenté l’opération en ces termes : « Les PME sont la pierre angulaire de l’économie ukrainienne. Pour poursuivre leur essor, continuer à exporter vers le marché européen et à créer des emplois dans le pays, à l’heure actuelle, elles ont besoin d’un meilleur accès à des financements abordables à long terme. Contribuer à améliorer les conditions d’accès aux financements figure parmi nos grandes priorités dans le cadre de l’initiative EU4Business. Je suis heureux que nous concrétisions cette priorité aujourd’hui. »

Bruno Denis, chef de la représentation de la BEI à Kiev, a pour sa part déclaré : « Le soutien aux PME est l’une des priorités du Groupe BEI, car les financer permet de stimuler la croissance économique, l’innovation et l'emploi. Nous sommes convaincus que cet accord de garantie permettra à Oschadbank de mobiliser des financements supplémentaires en faveur des PME et d’intensifier ses efforts visant à contribuer de manière durable au développement économique, social et environnemental du pays. »

Martins Jansons, responsable principal des financements structurés au FEI, a déclaré : « Les PME restent le moteur de la croissance économique et, dans cette optique, cette garantie permettra de mobiliser quelque 50 millions d’EUR de prêts pour des centaines de PME en Ukraine. Faciliter l’accès aux financements dont les petites entreprises ont besoin pour innover et se développer est essentiel pour stimuler les investissements, l’emploi et la croissance dans toute l’Ukraine. »

Andriy Pyshnyy, président du conseil d'administration d’Oschadbank, a ajouté : « Il est tout à fait logique qu’Oschadbank signe cet accord au titre de l’initiative EU4Business, étant donné la priorité qu’elle accorde à l’appui aux PME dans le cadre de son développement. Récemment, la banque a annoncé le lancement, à l’échelle nationale, d’un vaste programme de soutien aux petites et moyennes entreprises, tant en matière de conseil que de financement. L’objectif principal de ce programme est d’aider les PME à différents stades de leurs activités. D’ici la fin de 2020, Oschadbank entend figurer parmi les trois premières banques ukrainiennes, par la taille de leur portefeuille de prêts, en matière de services offerts aux petites entreprises. »