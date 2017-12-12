France : Plan Juncker - signature du premier financement vert dans le secteur maritime

©Frédéric De La Mure/ MEAE

La Banque européenne d'investissement (BEI), Société Générale et Brittany Ferries annoncent le succès du premier financement maritime vert dans le cadre du programme Green Shipping Guarantee (GSG) de 750 millions d'euros de la BEI, mis en place l'année dernière avec Société Générale. Le nouveau navire Honfleur sera le premier ferry alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL) par Brittany Ferries. Sa mise en service est prévue pour avril 2019 sur les lignes reliant Caen-Ouistreham (France) à Portsmouth (Royaume-Uni).

La cérémonie de signature a eu lieu hier, lundi 11 décembre, au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, au Quai d’Orsay à Paris, en présence de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères.

En 2016, dans le cadre du plan d'investissement pour l'Europe (« plan Juncker »), et du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE), la BEI et Société Générale ont signé un accord cadre de garantie d’un montant de 150 millions d’euros visant à soutenir les projets de construction navale, et de modernisation des navires existants, en faveur d’un transport durable et de la protection de l’environnement, conformément aux objectifs définis dans le cadre de la COP21.

La compagnie maritime française, Brittany Ferries, est aujourd’hui pionnier dans le secteur du transport maritime vert avec la signature du premier financement de navire bénéficiant du soutien de la banque de l’Union Européenne dans le cadre du programme GSG, dont l’action est prioritairement axée sur le respect de l’environnement et la lutte contre les effets du changement climatique. Avec l’acquisition de son nouveau navire Honfleur, Brittany Ferries confirme son élan pour développer le GNL, actuellement source de carburant la plus propre, contribuant ainsi à une amélioration significative de la performance environnementale de sa flotte.

Société Générale est intervenu en tant qu’arrangeur principal du financement d’un montant de 142,6 millions d’euros pour l’acquisition du ferry Honfleur commandé par Brittany Ferries, qui comprend une tranche de 49,5 millions entièrement garantie par la BEI.

« Ce financement vert dans le secteur maritime est une « première » au niveau européen » a souligné le Vice-Président de la BEI Ambroise Fayolle. « C’est un financement particulièrement innovant, mené avec succès grâce à la garantie européenne dans le cadre du plan Juncker, au concours du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe et au rôle pilote de Société Générale dans ce secteur. En structurant ainsi un financement plus risqué sur un secteur nouveau d’intervention, la banque de l’Union européenne réaffirme avec force son engagement en faveur d'une croissance verte, responsable et pérenne à l’échelle internationale. Notre objectif est de soutenir les efforts des armateurs français pour développer un transport maritime plus respectueux de l’environnement grâce à un outil de financement adapté et attractif. La performance environnementale des "autoroutes de la mer" est au cœur de notre action climatique conformément aux engagements pris lors de la COP21 et aux priorités du Grand Plan d’Investissement du Gouvernement français. »

Jean-Marc Roué, Président du Conseil de surveillance Brittany Ferries a déclaré : « Brittany Ferries est à double titre très fière aujourd'hui. Elle est de fait la première entreprise maritime à bénéficier de l'accord cadre conclu en 2016 entre la BEI et Société Générale dans le cadre du programme GSG, et ce grâce au Plan Juncker et au MIE ! Mais également avec ce financement, elle est la première entreprise française du transport maritime passager à ouvrir la voie de la transition énergétique grâce au GNL. Implantée dans 4 pays de l'Union Européenne, Brittany Ferries, entreprise européenne, place cette ambition de l’exemplarité à la hauteur des objectifs, que la COP23 vient de rappeler aux Etats comme aux entreprises ! »

Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale, a commenté : « Le succès de cette opération emblématique résulte à la fois d’une étroite collaboration entre la BEI et Société Générale, banque pilote dans la mise en place du programme GSG, et de la relation de confiance établie de longue date avec notre client Brittany Ferries. A cette occasion, Société Générale réaffirme son soutien à ses clients pour le développement du transport maritime vert. Cette opération, qui s’inscrit dans l’offre « Finance Durable & à Impact Positif » de Société Générale, témoigne aussi de notre capacité d’innovation et de notre esprit pionnier dans le développement de solutions de financement intégrant les enjeux environnementaux de nos clients. »

L’intervention de la BEI, alliée à la garantie européenne, a permis d’optimiser la structure financière du financement en réduisant notamment de façon significative la charge financière supportée par Brittany Ferries.

Pierre Moscovici, commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a déclaré à ce sujet : « Ce financement permettra à Brittany Ferries d'améliorer l'efficacité énergétique de ses navires et de réduire ainsi leur empreinte écologique. Ce projet bas carbone va dans le sens de l’histoire, alors que le One Planet Summit est sur le point de commencer. Et les projets à énergie propre seront sans cesse plus nombreux à être financés dans le cadre du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques 2.0.»