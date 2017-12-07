La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera jusqu’à 30 millions d’EUR à Viking Heat Engines (VHE), une entreprise norvégienne du secteur des technologies vertes qui opère principalement en Allemagne. VHE met au point et commercialise des technologies qui permettent à des entreprises de transformer leur chaleur résiduelle en énergie utile. L’opération menée entre la BEI et Viking Heat Engines a été possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Allemagne, a fait le commentaire suivant : « Aujourd’hui, plus de la moitié de l’énergie produite dans le monde est perdue sous forme de chaleur*. Cette dernière constitue donc une source d’énergie renouvelable extrêmement attrayante. Le développement et la diffusion des technologies de VHE contribuent de manière non négligeable à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la mise en place d’une économie circulaire – deux domaines qui revêtent une très grande importance pour la banque de l’UE. »

« Le soutien que nous apportons à VHE illustre aussi parfaitement les avantages concrets que la banque de l’UE, avec l’appui du plan Juncker, peut procurer aux jeunes pousses. Les petites entreprises innovantes telles que VHE sont le fondement de la croissance et des emplois de demain en Europe. À la BEI, nous avons dès lors à cœur d’accompagner ces jeunes pousses sur le chemin de leur industrialisation », a-t-il ajouté.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne en charge de l’Union de l’énergie, a commenté l’opération en ces termes : « Le FEIS a déjà permis de mobiliser des centaines de milliards d’euros qui ont été investis dans des projets novateurs et des solutions concrètes. Viking Heat Engines est un parfait exemple de projet intelligent, durable, rentable et, surtout, innovant : au lieu que de l’énergie soit gaspillée, un résidu est transformé en énergie. »