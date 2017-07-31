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VIKING HEAT ENGINES (EGFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2017 : 15 000 000 €
1/12/2017 : 15 000 000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI octroie un financement à Viking Heat Engines

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 01/12/2017
20160749
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VIKING HEAT ENGINES (EGFF)
VIKING HEAT ENGINES GERMANY GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 89 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the entry by this start-up into the industrialisation of its innovative equipment to recover energy from low temperature industrial (waste) heat sources, and convert it into electricity or higher temperature suitable for re-use.

The project will help the company implement its planned 2017-2019 activities, investments and expenditures to scale up its manufacturing processes, and further develop its technology.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities are expected to be carried out in existing facilities, without changing the already authorised scope and would, therefore, not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Where this should not be the case, the Company will be asked to ensure that the activities will comply with EIA Directive 2011/92/EU as amended and that the relevant local, regional or national legal requirements at Member State level are in place; the Company will be asked to present the relevant documentation to the Bank, and in case of an EIA permit the Non-Technical Summary (NTS), before using the Bank's fund for this part of the investments.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
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VIKING HEAT ENGINES (EGFF)
Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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