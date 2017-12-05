La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu un accord de prêt avec Oasen Drinkwater, une compagnie régionale des eaux, aux Pays-Bas. Le prêt de 70 millions d’EUR bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

Grâce à ce financement, Oasen réalisera une partie de son programme d’investissement pour la période 2017-2022. Celui-ci comprend une rénovation d’envergure des réseaux de distribution, ainsi que le renouvellement de stations d’épuration des eaux, de réservoirs et de stations de pompage. Étant donné que la zone de desserte d’Oasen pose des difficultés en raison des caractéristiques du terrain, des investissements importants sont nécessaires pour moderniser et entretenir les infrastructures d’adduction et de distribution d’eau potable en Hollande méridionale.

« Il s’agit de la première opération dans le secteur néerlandais de l’eau qui bénéficie du soutien du plan Juncker. Ce dernier permet à la BEI de proposer des conditions financières attrayantes correspondant parfaitement aux besoins d’Oasen », a déclaré Pim van Ballekom, vice-président de la BEI. « Le projet met particulièrement l’accent sur l’adaptation aux changements climatiques, puisqu’une partie des dépenses servira à mettre au point de nouvelles techniques de purification des eaux souterraines rendues nécessaires par l’augmentation de la salinité. »

Walter van der Meer, PDG d’Oasen, a ajouté : « Afin de fournir à ses clients une eau potable fiable, Oasen Drinkwater N.V. investit sans discontinuer dans des stations d’épuration, le réseau de distribution et son savoir-faire. Grâce au prêt de la BEI, nous sommes assurés de pouvoir mettre en œuvre nos projets d’investissement pour les six prochaines années. »

Karmenu Vella, commissaire européen chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche, a commenté l’opération en ces termes : « Nous sommes déterminés à nous diriger vers une économie plus circulaire et à gérer nos ressources, y compris l’eau, de manière plus durable et efficiente. L’investissement du FEIS à l’appui d’Oasen concourra à la modernisation du réseau d’adduction et de distribution d’eau dans la province de Hollande méridionale au bénéfice d’environ 750 000 personnes. En encourageant l’innovation dans ce domaine, nous le rendons plus compétitif et favorisons la croissance d’un secteur qui emploie déjà environ un million de personnes en Europe. »