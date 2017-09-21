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WATER SUPPLY OASEN

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 70 000 000 €
Eau, assainissement : 70 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2017 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY OASEN
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY OASEN
Communiqués associés
Pays-Bas : soutien européen aux infrastructures d’alimentation en eau potable en Hollande méridionale

Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 05/12/2017
20170475
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER SUPPLY OASEN
OASEN NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 173 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the 2017-2022 investment programme into the production and distribution facilities of OASEN, one of Netherlands' smaller water supply company. The programme consists mainly of renewal and upgrading of water treatment plants, reservoirs and pumping stations, distribution networks, water meters.

The project consists of a 6-year (2017-2022) investment programme aimed at upgrading of drinking water supply and distribution networks in the service area of the promoter (an area in the province of South Holland with a population of about 750,000). The project consists mainly of the replacement and upgrading of water production infrastructure, transmission mains and distribution network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about positive environmental impacts. The upgrading of the water distribution pipelines, pumping stations, production infrastructure and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Documents liés
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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY OASEN
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY OASEN
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76989005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170475
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY OASEN
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169440016
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170475
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
WATER SUPPLY OASEN
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