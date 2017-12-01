ÖBB-PV se servira de ce prêt pour acquérir de nouvelles rames « Cityjet ».

Une première tranche de 100 millions d’EUR a déjà été décaissée.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a consenti un prêt de 500 millions d’EUR à ÖBB‑Personenverkehr AG (ÖBB-PV) afin de lui permettre d’acquérir du nouveau matériel roulant. Une première tranche de 100 millions d’EUR a déjà été décaissée. Le prêt de la banque de l’UE bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier majeur du Plan d'investissement pour l'Europe (PIE), dans lequel la BEI et la Commission européenne sont partenaires et dont l’objectif est de stimuler la compétitivité de l’économie européenne. ÖBB-PV AG se servira du prêt pour acquérir de nouvelles rames « Cityjet » qui seront utilisées pour le transport local et régional.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé de superviser les activités de la banque de l’UE en Autriche, a déclaré à Vienne : « Le soutien à des modes de transport durables et innovants compte parmi les principales priorités de financement de la banque de l’UE. L’Europe doit être synonyme d’un engagement concret, proche des citoyens, qui contribue au développement économique et à l’amélioration de la qualité de vie. » Et d’ajouter : « La qualité et l’efficacité des entreprises de transports, la modernité et la fiabilité du matériel roulant – tout ceci compte pour convaincre les voyageurs d’utiliser les transports ferroviaires sur le long terme. Nous sommes donc particulièrement heureux d’avoir trouvé en ÖBB-PV un nouveau partenaire de poids en vue de mettre en œuvre nos objectifs de financement. »

« Nous sommes ravis de collaborer de la meilleure des manières avec la Banque européenne d'investissement. Avec ce prêt, nous financerons nos nouvelles rames « Cityjet ». Cet investissement nous permettra de mettre en œuvre des transports ferroviaires durables et modernes en Autriche. Il constitue aussi une grande promesse à l’égard de nos clients, que nous souhaitons continuer à faire aimer le train à l’avenir », a déclaré Evelyn Palla, membre du directoire d’ÖBB-Personenverkehr AG.