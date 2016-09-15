Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 500 000 000 €
Transports : 500 000 000 €
Date(s) de signature
19/06/2019 : 50 000 000 €
17/04/2020 : 100 000 000 €
29/09/2017 : 100 000 000 €
10/08/2020 : 100 000 000 €
5/05/2021 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Communiqués associés
Autriche : Plan d'investissement pour l'Europe - 500 millions d’EUR à ÖBB Personenverkehr

Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 05/10/2017
20160392
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
OEBB-PERSONENVERKEHR AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1700 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project broadly entails the purchase of electric trains to be used for regional passenger railway services in Austria by OeBB Personenverkehr AG.

The project will improve public transport services in Austria. The project will contribute to maintaining public transport competitiveness and attractiveness, thus preventing a modal shift towards private transport and improving commuting and mobility in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required.

Compliance with applicable EU directives will be checked during the Bank's due diligence at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
11/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Autres liens
Communiqués associés
Autriche : Plan d'investissement pour l'Europe - 500 millions d’EUR à ÖBB Personenverkehr

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68126243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160392
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Autres liens
Fiche récapitulative
CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Fiche technique
CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK
Communiqués associés
Autriche : Plan d'investissement pour l'Europe - 500 millions d’EUR à ÖBB Personenverkehr

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Autriche : Plan d'investissement pour l'Europe - 500 millions d’EUR à ÖBB Personenverkehr
Autres liens
Related public register
11/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITYJET REGIONAL ROLLING STOCK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes