La Banque européenne d’investissement (BEI) et OP Corporate Bank ont signé ce jour un accord de garantie de 150 millions d’EUR en faveur des entreprises de taille intermédiaire de Finlande. OP fait partie du premier groupe de services financiers de Finlande, OP Financial Group. C’est la première fois qu’une transaction de ce type est signée avec une banque finlandaise. L’accord a pu se concrétiser grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l'Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

« Les entreprises de taille intermédiaire constituent l’épine dorsale de l’économie finlandaise et l’un des principaux moteurs de la croissance économique, de l’innovation, de l’emploi et de l’intégration sociale », a déclaré Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la BEI dans les pays d’Europe du Nord. « Nous sommes fiers de cet accord conclu avec OP qui est extrêmement positif pour ces entreprises. Il sera désormais bien plus facile pour elles de se procurer des ressources financières pour appuyer leurs nouveaux projets et leur croissance. »

Bien que la Finlande soit l’une des économies les plus développées et les plus compétitives d’Europe, les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles qui sont innovantes, considèrent toujours l’obtention de financements comme un obstacle à leur développement et à leur croissance dans certaines situations. Le soutien que la BEI accorde à OP vise à apporter une réponse à cette lacune du marché en améliorant l'accès aux financements à long terme, de manière à stimuler l’investissement et l’emploi. Grâce à cet accord de garantie, OP est en mesure de constituer un nouveau portefeuille de prêt de 300 millions d’EUR en faveur d’entreprises ayant un chiffre d’affaires minimum de 30 millions d’EUR. La BEI couvrira jusqu’à 50 % du risque lié à ce nouveau portefeuille.

« OP se montre déterminé à soutenir la croissance économique et l’emploi en finançant des entreprises finlandaises et en appuyant leur croissance. Grâce à cet accord de garantie pour les entreprises de taille intermédiaire, nous offrirons l’occasion à ces entreprises de pouvoir bénéficier elles aussi d’une garantie de la BEI. Contrairement à ce qui était le cas lors de nos précédents programmes de garantie, cette fois le garant traitera chaque projet séparément. Nous espérons que la garantie de la BEI aura pour effet de créer davantage de possibilités d’investissement pour les entreprises de taille intermédiaire finlandaises. Nous sommes très heureux de pouvoir maintenant appuyer nos clients en les aidant à financer leur croissance aux côtés de la BEI », a déclaré Jouko Pölönen, vice-président exécutif du département Banque d’OP.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Le plan d'investissement pour l'Europe s’est révélé extrêmement efficace pour le financement de petites et moyennes entreprises en Europe. Les PME finlandaises ont, en termes relatifs, bénéficié de moins de financements au titre du FEIS que les PME de beaucoup d’autres États membres. Je me réjouis donc que grâce à ce nouvel accord de 150 millions d’EUR conclu avec OP Bank, les PME finlandaises puissent profiter du Plan d’investissement pour l’Europe et être ainsi en mesure d’étendre leurs activités et de créer de nouveaux emplois à travers le pays. »