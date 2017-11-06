La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec UniCredit Bank un accord de prêt de 50 millions d’EUR. Cette opération de financement est la première réalisée avec une banque commerciale locale dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en Roumanie.

UniCredit Bank utilisera le prêt pour financer des projets innovants – selon les critères InnovFin(1) – ou plus risqués mis en œuvre par des PME, des ETI, des jeunes pousses et des entreprises œuvrant pour l’emploi en général et plus particulièrement pour l’emploi des jeunes. UniCredit Bank devient ainsi la première banque commerciale roumaine à bénéficier de l’appui de la garantie du budget de l’UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe, ou « Plan Juncker ».

Commentaire d’Andrew McDowell, vice-président de la BEI : « L’activité de la Banque européenne d’investissement prend de l’ampleur en Roumanie. Nous sommes très heureux de nous associer à UniCredit Bank, un partenaire local de longue date du Groupe BEI, dans notre engagement fort pour la croissance de l’économie locale dans le cadre du Plan Juncker. Cette opération vient s’ajouter à nos activités de financement classiques et donne une impulsion supplémentaire à la création d’emplois dans cet important pays de l’UE, en fournissant des financements abordables à long terme à des jeunes pousses et des PME innovantes ».

Commentaire de Corina Crețu, commissaire européenne à la politique régionale : « Les petites entreprises jouent un rôle crucial dans l’économie du pays : elles mettent des produits innovants sur le marché et fournissent des emplois pour les populations locales. Pour faire avancer l’économie, elles ont besoin d’un meilleur accès aux financements, et c’est précisément ce qu’apporte le Fonds européen pour les investissements stratégiques, parallèlement aux fonds pour la cohésion. L’accord signé entre la Banque européenne d’investissement et UniCredit permettra de mettre 50 millions d’EUR à la disposition d’une centaine de PME dans tout le pays. Je suis heureuse et fière de voir le Plan Juncker fonctionner à l’appui de la croissance en Roumanie ».

Commentaire de Rasvan Radu, PDG d’UniCredit Bank : « UniCredit Bank est fermement engagée dans le financement de l’économie réelle roumaine. Dans ce contexte, le nouvel accord de prêt et notre détermination à soutenir activement les investissements de nos clients vont nous aider à faciliter plus encore le développement des PME, des ETI, des jeunes pousses et des entreprises innovantes en Roumanie dans différents secteurs de l’économie, en leur permettant d’accéder plus aisément à des financements assortis d’une tarification plus attrayante. L’accent sera mis tout particulièrement sur l’amélioration de l’accès aux prêts pour les projets innovants conformes à l’initiative « InnovFin – Financement européen de l’innovation » qui relève du programme Horizon 2020 ».