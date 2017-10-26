La Banque européenne d’investissement a octroyé son tout premier prêt libellé en monnaie locale en Ukraine afin d’améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises à des financements abordables.

L’octroi à ProCredit Bank Ukraine de ce prêt libellé en hryvnia ukrainiennes (UAH), d’un montant équivalent à 60 millions d’EUR, a été rendu possible grâce à l’Union européenne et à TCX, un fonds international de change en devises locales. Il s’agit d’une opération historique combinant un financement BEI avec des ressources de donateurs.

L’Union européenne l’a appuyée en attribuant un financement de 5 millions d’EUR sous la forme d’une aide non remboursable, ce qui a permis à la BEI d’accorder son prêt à un taux d’intérêt abordable. La contribution de l’UE s’inscrit dans le cadre élargi de l’initiative EU4Business de l’Union européenne, qui rassemble les ressources que l’UE met à disposition pour soutenir l’essor des PME et l’amélioration de l’environnement économique dans les pays du partenariat oriental.

De plus, l’opération a été rendue possible par l’investissement de la BEI dans TCX, une institution financière innovante qui propose, à ses investisseurs et à leurs clients, des dérivés sur monnaie locale et taux d'intérêt à long terme dans des devises de marchés émergents.

Lors d’une cérémonie de signature organisée spécialement en amont du forum économique du Partenariat oriental à Tallinn, en Estonie, Vazil Hudák, vice-président de la BEI, a fait la déclaration suivante : « Il s’agit d’une opération historique qui permettra de rendre les fonds de la BEI encore plus accessibles à ses clients qu’auparavant. Nous remercions l’Union européenne pour son soutien et nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec le groupe ProCredit, l’un des intermédiaires les plus réputés de la région en matière de prêts aux PME. »

Johannes Hahn, commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement, s’est exprimé en ces termes : « La facilitation de l’accès à des financements à long terme abordables libellés en monnaie locale figure parmi nos grandes priorités dans le cadre de l’initiative EU4Business, notamment en vue de soutenir les PME en Ukraine. Je suis heureux qu’aujourd’hui, nous puissions associer nos forces à celles de la BEI afin de faire face à ces lacunes, en offrant à ces PME de meilleures conditions d’accès à des financements. »

Et Victor Ponomarenko, directeur général de ProCredit Bank Ukraine, de commenter : « Dans la mesure où nous visons à être la principale banque des petites et moyennes entreprises en Ukraine, nous savons que l’accès à des financements à moyen et long terme abordables libellés en monnaie locale est essentiel pour faciliter les investissements. Ce prêt nous aidera à contribuer à la poursuite de l’essor des PME. »

La multiplication des financements en monnaie locale demeure problématique en Ukraine en raison de la forte exposition du pays aux fluctuations de change. Les PME qui vendent leurs biens et services sur le marché national en monnaie locale, mais qui empruntent en monnaie étrangère font face à un grand risque de change. L’opération de la BEI est conçue spécifiquement pour améliorer l’accès des entreprises du pays à des financements à moyen et long terme abordables libellés en monnaie locale dans l’optique, in fine, de consolider leur position de marché et leur compétitivité, tout en atténuant leur exposition à la volatilité des taux de change.

ProCredit Bank Ukraine est un partenaire de longue date de la BEI. Grâce à son savoir-faire avéré, à sa longue expérience et à son réseau dense d’agences couvrant l’ensemble du pays, elle compte parmi les acteurs essentiels du financement des PME en Ukraine.