La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qui forment ensemble le Groupe BEI, ont signé ce jour, dans le cadre de l’initiative EU4Business, les premiers accords de garantie avec ProCredit Holding et ses filiales afin de soutenir des prêts d’un montant de 100 millions d’EUR à destination des petites et moyennes entreprises (PME) en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine.

Ces accords, par l’apport d’une garantie de 70 % sur chaque prêt, permettront aux filiales de ProCredit dans ces pays de faciliter l’accès aux financements des PME locales et, de même, de leur accorder des prêts à des conditions favorables, notamment au moyen d’exigences allégées en matière de sûretés. Ces trois opérations de garantie devraient permettre de mobiliser des financements supplémentaires destinés aux PME et, in fine, de créer des emplois et de nouveaux créneaux d’activité en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine. Ces garanties sont financées par l’Union européenne, via la Facilité d’investissement pour le voisinage, au titre de l’initiative EU4Business.

Le Groupe BEI unit ses forces à celles de l’Union européenne pour renforcer le développement économique dans les pays qui ont signé des accords d’association avec l’UE, à savoir la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, en apportant un soutien technique et financier ciblé aux petites et moyennes entreprises dans ces trois pays. L’UE s’attache à appuyer l’essor du secteur privé dans les pays du partenariat oriental au moyen de son initiative EU4Business. Cette dernière a pour objet de faciliter l’accès des PME aux financements, d’améliorer l’environnement économique et de fournir des services de conseil aux entreprises locales.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé de superviser les activités en Ukraine et Géorgie, a commenté les opérations en ces termes : « Le soutien aux PME figure au rang des priorités du Groupe BEI, car les financer permet de stimuler la croissance économique, l’innovation et l'emploi. Ces accords de garantie conclus avec notre partenaire de longue date ProCredit Holding et ses filiales nous aideront à atteindre les PME dans les pays qui ont signé un accord d'association avec l’UE, en élargissant l’accès à des financements à long terme qui sont essentiels pour les aider à continuer à développer de nouveaux projets et à générer de la croissance. »

Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé de superviser les activités en Moldavie, a déclaré ce qui suit : « Le concours du Groupe BEI au renforcement du secteur des PME contribue à la diversification économique et aide à accroître la part du PIB générée par les petites entreprises. Le secteur des PME est important d’un point de vue non seulement économique, mais aussi politique, en ce qu’il joue un rôle dans l’élargissement de la classe moyenne, phénomène qui contribue à la stabilité politique et à l’amélioration du niveau de vie des citoyens. »

Hubert Cottogni, chef du département Gestion des mandats du FEI, a fait le commentaire suivant : « Il s’agit d’un jalon important pour le Groupe BEI puisque ces opérations de garantie sont les premières que la BEI et le FEI soutiennent conjointement en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine. Grâce au concours financier de l’UE, ces opérations apporteront un appui considérable aux entreprises de ces pays à une époque où l'accès aux financements reste une préoccupation majeure pour bon nombre d'entre elles. »

Borislav Kostadinov, membre du conseil d’administration de ProCredit Holding, la société mère du groupe ProCredit basée à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), a déclaré : « Nous sommes fiers que ProCredit soit le premier groupe bancaire à signer, au titre de l’initiative EU4Business, des accords de garantie au bénéfice de ses activités en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine. Grâce aux relations que notre banque « principale » entretient avec un grand nombre de PME innovantes dans ces pays, nous sommes convaincus que ces garanties permettront de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de la modernisation de ce secteur. »