La Banque européenne d'investissement a consenti un prêt de 100 millions d'EUR qui servira à financer la construction du nouvel hôpital Amphia de Breda. Amphia est l’un des hôpitaux classés « topklinisch » parmi les plus avancés des Pays-Bas et ce nouveau site permettra de renforcer l’offre de soins dans la province du Brabant-Septentrional.

Il s’agit du premier hôpital néerlandais à bénéficier d’un financement de la BEI dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. Au cours de la cérémonie officielle organisée à Breda, des contrats de financement ont également été signés avec BNG, Rabobank et ING.

Soutenir un investissement porteur de changements

La construction du nouvel hôpital Amphia constitue l’une des principales dépenses d’équipement réalisées dans le pays. La BEI y contribue en consentant un prêt assorti d’un taux d’intérêt bas et d’une durée de 27 ans. Ce nouveau soutien apporté à Amphia et aux investissements réalisés dans le nouvel hôpital font suite à un audit préalable détaillé et à un examen approfondi des propositions techniques et financières.

« L’avenir d’Amphia dans un tout nouveau bâtiment a été assuré grâce à un investissement de 100 millions d’EUR convenu aujourd’hui. Cet accord est l’aboutissement d’un travail incroyablement complexe et difficile accompli tant par les services de la BEI que par les équipes d’Amphia en un temps record. Nous sommes immensément reconnaissants envers la BEI et le consortium de banques néerlandaises sans qui tout cela n’aurait pas été possible », a déclaré Roos Leber, directeur financier d’Amphia.

« Il est essentiel de procéder à des investissements à long terme pour doter les Pays-Bas d’un système de santé moderne qui devra prendre en charge une population vieillissante en recourant aux technologies les plus récentes. La BEI est heureuse de financer le nouvel hôpital Amphia aux côtés de trois grandes banques néerlandaises. Le prêt signé ce jour s’inscrit dans la continuité du soutien apporté par la BEI à des investissements réalisés ces dernières années dans des hôpitaux à Amsterdam, Maastricht, Tilburg, Rotterdam et Deventer », a précisé Pim van Ballekom, vice-président de la Banque européenne d'investissement.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Les investissements dans les infrastructures sociales constituent l’une des grandes priorités du Plan d'investissement pour l'Europe. L’accord de financement d’aujourd’hui, portant sur un prêt de 100 millions d’EUR destiné à financer la construction d’un nouvel hôpital à Breda, aura des retombées positives concrètes sur les 3 000 patients qui franchissent les portes de l’hôpital chaque jour ainsi que sur les milliers de personnes qui y travaillent. »

Le nouvel hôpital proposera une prise en charge pluridisciplinaire, notamment dans 500 nouvelles chambres d’hôpital individuelles et 20 blocs opératoires. Plus de 3 000 patients devraient solliciter les services de l’hôpital chaque jour et 4 500 personnes travailleront sur le nouveau site.