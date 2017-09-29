La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce qu'elle a signé ce vendredi 29 septembre 2017 un contrat de financement d'un montant de 90 millions de dollars avec le Groupe Virbac, société leader de la santé animale au niveau international. La cérémonie de signature a eu lieu à Carros en présence d'Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et de Éric Marée, Président du Directoire du Groupe Virbac. Elle a été suivie d'une visite du site et des laboratoires.

Ce premier financement de la Banque de l'Union européenne avec le Groupe Virbac a bénéficié de la garantie européenne au titre du Plan d'investissement pour l'Europe, appelé plus communément Plan Juncker, avec à la clef des conditions financières attractives et adaptées à ce type de financement.

Ce financement européen permettra très concrètement de soutenir les programmes de recherche et de développement du Groupe. Ces programmes portent notamment sur la mise au point de nouveaux vaccins canins et de substituts aux antibiotiques.

«J'ai été très heureux de signer aujourd'hui ce premier financement avec le Groupe Virbac, leader mondial dans le secteur de la santé animale a déclaré le Vice-Président Ambroise Fayolle durant la cérémonie de signature. En soutenant ses activités de recherche et de développement à l'international, nous donnons à ce Groupe les moyens d'être encore plus compétitif avec à la clef la création d'emplois et de nouvelles compétences. Ce financement qui bénéficie du Plan Juncker s'inscrit dans notre action prioritaire en faveur de l'innovation. Il est également au coeur des objectifs du Grand Plan d'Investissement annoncé lundi par le Premier Ministre.»

Faisant de l’innovation et de la recherche-développement une de ses priorités d’action, le Groupe BEI a consacré 13,5 milliards d’euros d’investissements en soutien à des projets innovants en Europe en 2016, qu'il s'agisse de programmes de recherche de grands groupes ou d'entreprises innovantes. En France, en 2016, 38% des investissements du Groupe BEI ont été consacrés au soutien des entreprises, de l’innovation et de la recherche-développement sur un total d’activité s’élevant à 9,3 milliards d’euros.