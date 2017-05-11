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FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
76 962 544,89 €
Pays
Secteur(s)
France : 76 962 544,89 €
Industrie : 76 962 544,89 €
Date(s) de signature
25/07/2017 : 76 962 544,89 €
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12/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS
Communiqués associés
France : la BEI finance Virbac, leader mondial dans le secteur de la santé animale

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 25/07/2017
20170188
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS
VIRBAC SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 77 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment to support research and development (R&D) for a robust portfolio of next-generation innovative products, addressing global animal health issues, to support Virbac's organic growth and international expansion. The project will be largely coordinated and implemented at the company's French R&D sites.

The project will support the long-term innovation-driven organic growth of the company while enlarging its product portfolio, strengthening its competitive edge and scaling up market share as global player.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project activities are expected to be carried out in existing facilities and laboratories without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS
Date de publication
12 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76124015
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170188
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique
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