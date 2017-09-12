La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde 420 millions d’EUR à Águas de Portugal (AdP) et à ses filiales opérationnelles pour soutenir les investissements dans les infrastructures hydriques au Portugal. L’opération sera assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ». Une première tranche de 220 millions d’EUR a été signée ce jour à Lisbonne par Román Escolano, vice-président de la BEI, et João Nuno Mendes, président-directeur général de Águas de Portugal.

Ce prêt facilitera l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité des services liés à l’eau et à l’assainissement au Portugal en appuyant la construction et la rénovation des infrastructures connexes sur l’ensemble du territoire portugais continental. La modernisation des infrastructures hydriques portugaises contribuera en outre à favoriser, d’une part, la croissance économique, en permettant la création de plus de 7 400 emplois durant la phase de mise en œuvre, et, d’autre part, la cohésion sociale et territoriale, étant donné que la plupart des investissements seront réalisés dans des régions du Portugal relevant de l’objectif de convergence. Ce projet aura également d’importants effets durables sur l’environnement, car il améliorera la qualité écologique des eaux de surface et des eaux souterraines, entraînant une utilisation plus rationnelle des ressources hydriques.

Sur les quatre prochaines années, les financements de la BEI contribueront à la réalisation d’un vaste programme d’investissement prévoyant plus d’un millier d’améliorations dans les réseaux d’approvisionnement en eau, lesquelles profiteront directement aux citoyens portugais en améliorant tant la qualité que la couverture du service. En permettant la construction de nouvelles usines de collecte et de traitement, les investissements augmenteront également le volume d’eaux usées gérées selon des normes améliorées. Plus de huit millions de personnes devraient bénéficier de l’amélioration des services liés à l’eau et plus de six millions d’une amélioration des services de traitement des eaux usées.

Le solde de 200 millions d’EUR pourrait être apporté par une autre structure sans recours sur le groupe AdP. Cette tranche, dont les modalités définitives doivent encore être définies, pourrait constituer un outil de monétisation innovant pour les communes, qui n’est pas disponible à ce jour. L’achat de créances sur des communes libérerait des ressources qu’AdP pourrait utiliser pour financer les investissements supplémentaires requis.

Grâce au soutien du plan Juncker, la BEI est en mesure d’accorder à Águas de Portugal les financements nécessaires à des conditions favorables tant au niveau de la durée que des taux d’intérêt. En appuyant le financement de la BEI, le Plan d’investissement pour l’Europe contribue aussi à garantir que le Portugal respecte la législation européenne pertinente dans le secteur de l’eau. En effet, le prêt de la BEI permettra de mettre en œuvre et d’accélérer la réforme que le Portugal mène actuellement dans le secteur de l’eau dans le cadre de son plan stratégique en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement des eaux résiduelles pour 2020 (« PENSAAR 2020 »).

La BEI entretient des relations avec le groupe AdP depuis les années 90 et joue un rôle de premier plan depuis vingt ans dans le financement du secteur de l’eau au Portugal.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée à Lisbonne, Román Escolano, vice-président de la BEI, a déclaré : « Nous sommes très heureux de soutenir un projet qui bénéficiera directement aux citoyens portugais en améliorant l’efficacité et la fiabilité des services liés à l’eau au Portugal. En outre, bon nombre des investissements que cet accord permettra de réaliser concerneront des communes situées dans régions relevant de l’objectif de cohésion. Outre des retombées économiques et sociales, ce prêt de la BEI aura aussi des incidences positives sur l’environnement : une utilisation plus efficace des ressources en eau contribue fortement à l’action en faveur du climat, une priorité de la banque de l’UE. »

Karmenu Vella, commissaire européen chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche, a commenté l’opération en ces termes : « Grâce au soutien du plan Juncker, huit millions de Portugais bénéficieront d’un meilleur approvisionnement en eau. Le projet mené par Águas de Portugal permettra une utilisation plus efficace des ressources en eau. Je suis également très heureux de noter que 7 400 emplois seront créés grâce à ce financement appuyé par l’UE. »

Le président-directeur général du groupe Águas de Portugal a souligné l’importance de ce contrat de financement : « Ce financement permettra la mise en œuvre du plan d’investissement d’AdP dans les infrastructures et améliorera ainsi la couverture, le service et la résilience des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement des eaux usées au Portugal. »