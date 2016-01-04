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PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION

Signature(s)

Montant
420 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 420 000 000 €
Eau, assainissement : 420 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2019 : 99 388 000 €
12/09/2017 : 320 612 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 12/09/2017
20160104
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION
ADP - AGUAS DE PORTUGAL SGPS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 420 million
EUR 881 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Investments of the Águas de Portugal group in the water and wastewater sector across Portugal during the 2014-2020 period

The project has multiple objectives, including achieving compliance with the Urban Wastewater Treatment and Drinking Directives, as well as improving the quality of water bodies in line with the objectives of the Water Framework Directive. Moreover, the project is a stepping stone towards the implementation of the new strategy for the water and wastewater sector adopted by the Government of Portugal, called PENSAAR 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute towards ensuring compliance with the water quality standards set by the relevant sector directives, in particular the Water Framework Directive 2000/60/EC, the Urban Waste Water Directive 91/271/EEC as amended by Directive 98/15/EC, and the Drinking Water Directive 98/83/EC. The promoter will be required to comply with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, and the requirements of the Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives, where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

Contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Relatório Sίntese - Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77827797
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Impactes, Medidas, e Conclusões
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77793833
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira - Aditamento I
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77813919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Résumé non technique - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Resumo Não Técnico - Versão Preliminar
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77809865
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Figuras, Fotografias e Cartografia
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77800528
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75321178
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira - Aditamento II
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77815029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Anexos - Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77830805
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Caracterização da Situação de Referência
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77812711
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Résumé non technique - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental da Estaçao de Tratamento de Águas Residuais da Companheira (Portimão) - Resumo Não Técnico
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77806062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudio de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico - Adutora ETA de Morgavel – Reservatório de Monte-Chãos
Date de publication
30 Nov 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124129358
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTUGAL WATER SUPPLY & SANITATION - Estudo de Impacte Ambiental - Relatório Síntese - Conduta Adutora Entre A ETA de Morgavel – Reservatório de Monte-Chãos
Date de publication
28 Nov 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124131258
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160104
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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