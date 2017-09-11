La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Groupe Amadéite qui est la Banque de l’Union européenne ont signé un contrat de financement de 30 millions d’euros pour soutenir les activités de recherche et de développement du Groupe Amadéite. La cérémonie de signature s’est déroulée lors du Breizh Algae Tour 2017 en présence d’Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et de Hervé Balusson, Président du groupe Amadeite.

« Nous sommes heureux de compter Amadéite parmi plus de 90 biotechs françaises soutenues par le Groupe BEI à ce jour. Ce financement revêt une importance toute particulière pour notre action en Bretagne en faveur de la filière agricole et des biotechnologies marines a souligné le Vice-Président Ambroise Fayolle durant la cérémonie de signature. Ce financement permettra d’accompagner le Groupe dans le développement de produits innovants avec un réel impact sur les secteurs de la santé, de la nutrition animale et végétale. Le soutien à l’innovation est au cœur de notre action en faveur des entreprises et de la compétitivité des territoires. C’est également un axe fort du plan Juncker qui continue sa montée en puissance en France avec à ce jour 89 opérations approuvées par le Groupe BEI. »

Ce nouveau financement a pour objectif d’accompagner les ambitions du groupe Amadéite dans son projet de recherche, développement et innovation sur la période 2017-2020 « Sans Antibiotique Grâce aux Algues - SAGA » pour lequel le Groupe prévoit un investissement global de plus de 70 M€. Ce financement bénéficie de la garantie européenne dans l’objectif de faciliter l’accès au financement des entreprises innovantes tout en attirant d’autres investisseurs.

Pour Hervé Balusson, « Le soutien de la Banque européenne d’investissement est une forte reconnaissance des technologies maîtrisées et développées par nos équipes, et une marque de confiance pour nos développements futurs. Ce partenariat nous permettra d’accentuer notre avance en biotechnologie et ce grâce aux algues et protéines marines. Au-delà de notre projet, la notoriété de la Banque Européenne d’Investissement servira positivement nos développements à l’international, ce qui est essentiel pour une ETI qui s’inscrit dans le Futur».

Créé en 1995, le Groupe AMADEITE est un pionnier dans le domaine des biotechnologies marines. Il a développé des solutions naturelles de nutrition et de santé pour la culture végétale, l’élevage et l’alimentation humaine. Grâce à une expertise unique sur l’extraction des algues et à la maîtrise complémentaire des argiles, d’oligo-éléments et de matières organiques renouvelables, le groupe connaît une forte croissance. Il entre dans une nouvelle phase de développement visant à créer des solutions naturelles dans le respect de l’homme et son écosystème à travers le projet SAGA (Sans Antibiotique Grâce aux Algues) et également en proposant des solutions globales sans pesticide.

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 119 M€ en 2016 et prévoit un chiffre d’affaires de plus de 200 M€ en 2020.

Le groupe poursuit également une politique de croissance externe visant à accélérer son plan de développement avec notamment l’acquisition fin juin 2017 du groupe français PRP Technologies, acteur de référence dans les biostimulants, et comme celle plus récente d’Aroma Celte permettant au groupe de compléter son offre de produits pour l’homme avec des solutions naturelles associant les bienfaits des algues conjugués aux huiles essentielles.

Avec l’émergence de ces nouvelles technologies naturelles, le modèle agricole est en pleine révolution : le Groupe AMADEITE se positionne ainsi comme un acteur majeur dans les solutions globales pour les éleveurs et les agriculteurs avec des programmes sans antibiotique et sans pesticide en utilisant notamment les propriétés exceptionnelles des algues et des protéines marines.