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OLMIX (EGFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
11/09/2017 : 15 000 000 €
11/09/2017 : 15 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 décembre 2022
Statut
Référence
Signé | 11/09/2017
20160293
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OLMIX (EGFF)
AMADEITE SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 62 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's research and development (RDI) activities related to: (i) the identification of novel algae's active ingredients (ii) the development of additional applications for existing products and (iii) the optimization of the industrial process.

The aim is to finance the promoter's four-year investment programme supporting both its RDI activities and international expansion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme includes RDI activities and capex investments at several existing production sites in Europe deploying the best available technologies in terms of environmental impact abatement. Such sites hold valid environmental and operation permits granted under the provisions of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. Some of the activities covered by the investment programme would fall under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EC and will require a screening assessment by the authorities.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement

Commentaires

Loan foreseen under the European Fund for Strategic Investment (EFSI)

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OLMIX (EGFF)
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74964744
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160293
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OLMIX (EGFF)
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164048265
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160293
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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