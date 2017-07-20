©Richard Willis/ University of Latvia 2017

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 30 millions d’EUR au maximum à l’université de Lettonie à l’appui de la modernisation de son nouveau campus (le « centre universitaire »), et singulièrement de la construction d’un complexe de recherche et d’étude à la pointe du progrès. C’est la première fois que la BEI prête directement à un établissement de l’enseignement supérieur dans les états baltes. Le prêt est accordé avec le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un élément essentiel du Plan d'investissement pour l'Europe, appelé également « Plan Juncker ».

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, dont le champ de supervision comprend le FEIS et l’éducation, s’est exprimé en ces termes : « La BEI est très fière d’aider l’université la plus prestigieuse de Lettonie à tourner une nouvelle page de son histoire. Ce campus moderne permettra de renforcer l’activité de recherche et développement en Lettonie, ce qui, à long terme, stimulera l’emploi de main-d'œuvre qualifiée et aura un impact sur la croissance économique du pays dans son ensemble. La modernisation de ce campus universitaire est le type d'investissement dont l’Europe a besoin pour maintenir sa position concurrentielle dans un contexte de mondialisation et pour assurer l’avenir des jeunes générations. »

Indriķis Muižnieks, le recteur de l’université de Lettonie, a d’ailleurs souligné : « Le concours de la BEI confirme que l'université de Lettonie est un partenaire fiable. La promotion de l’enseignement supérieur et des sciences n’est pas seulement un de nos objectifs stratégiques à long terme, mais c’est également une priorité de l’Union européenne. »

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, a déclaré à ce sujet : « Investir aujourd'hui dans les installations dont nos étudiants ont besoin pour réaliser leur plein potentiel revient à investir dans notre croissance économique future. L’accord signé ce jour démontre que le Plan Juncker est bénéfique à l’emploi et à la croissance, tout en contribuant à la réalisation d’objectifs plus larges, comme faire en sorte que l’Europe maintienne sa compétitivité dans la recherche et l’innovation. Je suis convaincu que ces nouvelles installations serviront à des générations d’étudiants lettons et qu’elles leur permettront d’exceller. »

La construction d’un centre de recherche et d’étude à la pointe du progrès stimulera la modernisation du campus universitaire. Ce centre permettra de concentrer une grande partie des activités de l’université dans un seul endroit, avec à la clé des gains d’efficacité non seulement pour l’administration de l’établissement, mais également pour les professeurs et les étudiants. Cet investissement a pour but de favoriser un climat d’enseignement et de recherche dans des conditions optimales. Il devrait également contribuer à augmenter le nombre d'inscriptions, à réduire celui des abandons et à améliorer les statistiques de réussite.

Le prêt de la BEI soutient un projet d’importance stratégique pour l’enseignement supérieur en Lettonie et pour le développement de l’université de Lettonie, à savoir la deuxième étape de la construction du centre universitaire de Torņakalns, à Riga.

En 2015, ce nouveau centre universitaire a célébré l’ouverture de la Maison de la nature qui abrite les facultés de chimie, de géographie, de biologie et de sciences de la terre, ainsi que les laboratoires de six centres de recherche d’envergure nationale.

La phase de construction de la Maison de la nature, qui rassemblera les instituts scientifiques, une partie de la faculté de médecine et la faculté de physique, est déjà en cours au sein du centre universitaire. Au total, le bâtiment aura une superficie de 20 000 m2 et offrira un espace de travail à 2 000 étudiants et 500 employés au maximum.

La Maison des lettres accueillera les facultés des sciences humaines et sociales, ainsi que des institutions scientifiques spécialisées dans ces disciplines. La superficie totale de ce bâtiment devrait atteindre 32 000 m2 et jusqu’à 11 000 étudiants et 1 100 employés pourront y travailler.

Cette deuxième phase de construction du Centre universitaire nécessitera un financement de 90 millions d’EUR. La conception et la construction des nouveaux bâtiments devraient être achevées en 2021. Leur financement bénéficiera de l’appui d’aides non remboursables de l’UE, des concours de la BEI et d’autres institutions de financement internationales et reposera sur le budget de l'État letton et les ressources propres de l’université de Lettonie.

Le 3 juillet de cette année, le Sénat de l’université de Lettonie a décidé de soutenir l’utilisation de crédits à long terme d'institutions financières publiques européennes pour la mise en œuvre de ce projet.