La Banque européenne d'investissement (BEI) et Vonovia SE ont signé un contrat de financement d'un montant de 300 millions d'EUR. Le prêt de la banque de l’UE, qui est rendu possible par les garanties du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), servira au financement partiel de mesures de modernisation destinées à améliorer l’efficacité énergétique du parc de logements de la société immobilière. Le FEIS est un pilier majeur du Plan d'investissement pour l'Europe (PIE), dans lequel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne. Les financements que la banque de l’UE accorde dans ce cadre visent à renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

De par son montage, qui ne prévoit pas de sûreté, le financement de la BEI apporte à Vonovia un degré élevé de souplesse à des conditions très avantageuses. Ce prêt, d’une durée de huit ans, s’inscrit dans un vaste programme de modernisation et d’agrandissement mis en œuvre par Vonovia.

Werner Hoyer, président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Au moyen de notre prêt, nous souhaitons favoriser la modernisation du parc immobilier de Vonovia et, partant, apporter une contribution non négligeable à l’action en faveur du climat. En effet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité fondamentale de la BEI. Les ressources que nous mettons à disposition avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe financeront directement l’assainissement énergétique de milliers de logements de Vonovia en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et ailleurs. Je me réjouis tout particulièrement de ce tout premier accord conclu avec Vonovia, car les mesures d’efficacité énergétique que nous financerons permettront non seulement de réduire la consommation d’énergie et, partant, les charges des locataires, mais aussi de maintenir et de créer des emplois. Ainsi, nous voyons à quel point l’action en faveur du climat et l’économie vont de pair. »

Et Stefan Kirsten, directeur financier de Vonovia, d’ajouter : « Nous investissons dans l’avenir de notre parc immobilier. Dans ce cadre, l’action en faveur du climat et l’évolution démographique sont des questions auxquelles, en notre qualité de société immobilière, nous pouvons contribuer à apporter des réponses de manière décisive. Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir atteindre nos objectifs en matière de modernisation énergétique avec l’aide des moyens financiers mis à disposition par la BEI et ainsi de poursuivre notre stratégie d’investissement durable. Ce sont non seulement nos clients qui en profiteront mais aussi la société dans son ensemble. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a déclaré : « La modernisation de logements, pour qu’ils répondent aux dernières normes en matière d’efficacité énergétique, est une démarche qui nécessite des investissements. Dans ce cadre, le Fonds européen pour les investissements stratégiques peut jouer un rôle majeur. L’opération signée ce jour met une nouvelle fois en lumière le rôle important de soutien que joue l’UE dans la mobilisation des investissements qui contribuent à réaliser notre objectif supérieur, à savoir le renforcement de l’action en faveur du climat et, parallèlement, l’amélioration de la qualité de vie de milliers de familles. »