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VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 300 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
13/07/2017 : 300 000 000 €
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09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - Vonovia et la BEI signent une ligne de crédit pour financer la modernisation énergétique de logements

Fiche récapitulative

Date de publication
2 août 2017
Statut
Référence
Signé | 13/07/2017
20160619
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
VONOVIA SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in energy efficiency.

This operation aims to bring environmental benefits by supporting investments that reduce energy consumption and increase the use of renewable energy, thus helping to mitigate climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU directives has been verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC). Energy efficiency requirements are in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU.

The promoter has been assessed by the Bank as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Date de publication
9 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73074931
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160619
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VONOVIA ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190599705
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160619
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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