Depuis 2011, le Groupe BEI et ProCredit ont conjointement amélioré l’accès des PME aux financements à long terme en Géorgie. Jusqu’à présent, 872 projets de petites et moyennes entreprises ont bénéficié de prêts de la BEI, d’un montant total de 25 millions d’EUR, par l’intermédiaire de ProCredit Bank Géorgie.

« Libérer le potentiel du secteur privé en Géorgie en mettant à disposition des financements à long terme abordables pour les entreprises, notamment les PME, est l’une des priorités stratégiques de la BEI. Nous voyons cela d’un très bon œil et, grâce à nos partenaires chez ProCredit Bank Géorgie, notre action porte ses fruits avec la mise en œuvre de projets importants », a déclaré ce jour à Batoumi Heinz Olbers, directeur du département Pays voisins de la BEI, à propos de certains projets financés par ProCredit Bank Géorgie dans le cadre des prêts BEI pour les PME et (ou) du volet « Garanties pour les PME » du dispositif InnovFin de la BEI, lors d’une présentation à laquelle a participé le ministre géorgien des finances Dimitri Kumsishvili.

En 2011, 2012 et 2015, la BEI a signé avec ProCredit Bank Géorgie trois prêts en faveur des PME totalisant 40 millions d’EUR. En mars de cette année, après la signature avec le FEI de l’accord de garantie pour les PME du dispositif InnovFin, ProCredit Bank Géorgie a aussi commencé à utiliser la garantie sur des portefeuilles de PME d’InnovFin.

De par ses activités en Géorgie, ainsi que dans d’autres pays du partenariat oriental, la Banque contribue à atteindre les objectifs fixés par la politique européenne de voisinage de l’UE en finançant des projets qui favorisent la prospérité et renforcent l’intégration régionale. Ces activités augmentent la stabilité économique de la région et permettent de nouer des partenariats encore plus solides entre les régions et de favoriser une croissance à faible intensité de carbone et à l'épreuve des changements climatiques.

Informations générales

La BEI, la banque de l’Union européenne, finance des projets en Géorgie en vertu du mandat de prêt extérieur de l’UE. Ce mandat permet à la BEI de disposer d’une garantie couverte par le budget de l’UE pour soutenir des projets dans les domaines des infrastructures socioéconomiques, du développement du secteur privé local, en particulier les PME, de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à leurs effets.

La BEI est une institution de financement, notée AAA, au service des politiques de l’UE. Son activité consiste à mobiliser des fonds sur les marchés des capitaux pour les rétrocéder en faveur d’investissements admissibles, à l’appui des politiques et objectifs prioritaires de l’Union. Elle transfère les avantages financiers qu’elle obtient – taux d’intérêt intéressants et longues durées, notamment – aux projets qui sont les plus conformes aux objectifs de l’UE et qui sont en adéquation avec la détermination de la Banque à appuyer des investissements solides et durables. Sa longue expérience en matière de financement de projets, ses compétences sectorielles internes et sa connaissance approfondie des politiques de l’Union l’aident à recenser les projets qui répondent à la fois aux priorités du pays concerné et à celles de l’UE. L’instruction des projets par les services de la Banque porte sur les aspects techniques, économiques, financiers, environnementaux et sociaux des opérations, ainsi que sur la question des risques de crédit ; elle permet en outre de définir des mesures d’atténuation et des conditionnalités appropriées et contribue à structurer des projets en conformité avec les normes de l’UE. La BEI agit donc en porte-drapeau des politiques de l’UE à l’extérieur de ses frontières, contribue à diffuser les meilleures pratiques et facilite la participation d’autres bailleurs de fonds au financement de projets prioritaires pour l’UE.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les microentreprises et les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

InnovFin

Le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation – est une initiative conjointe du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) et de la Commission européenne au titre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne.

Le dispositif InnovFin se décline en une série d’outils de financement et de services de conseil intégrés et complémentaires proposés par le Groupe BEI et couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur de la recherche et de l’innovation (R-I) à l’appui d’investissements mis en œuvre par des entreprises, quelle qu’en soit la taille.

En février 2017, le Fonds européen d’investissement (FEI) et ProCredit Bank JSC (Géorgie) ont signé le premier accord à l’appui des PME et des entreprises de taille intermédiaire mis en œuvre en Géorgie au titre de l’initiative InnovFin. Cet accord, couvert par le volet « Garanties pour les PME » du dispositif InnovFin, qui bénéficie de l’appui financier de l’UE au titre de l’initiative Horizon 2020, doit permettre à ProCredit de prêter 50 millions d’EUR à des entreprises innovantes au cours des deux prochaines années.

Depuis le début de 2016, toutes les activités de l’UE qui soutiennent les PME dans les pays du partenariat oriental sont rassemblées au sein de l’initiative EU4Business.