La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 29 millions d’EUR pour soutenir le programme d’investissement de Sonorgás qui vise à étendre les réseaux de distribution de gaz naturel afin de desservir de nouvelles régions situées dans le Nord du Portugal. Ces investissements accroîtront et amélioreront la sûreté de l’approvisionnement énergétique dans le pays et contribueront à la croissance économique et à la création d’emplois dans une région relevant de la cohésion. L’accord a pu être conclu grâce à l’intervention du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne, ou « plan Juncker » ; il a été signé à Lisbonne par le vice-président de la BEI, Román Escolano, et le directeur général de Sonorgás, Nuno Afonso Moreira.

Le projet d’expansion de Sonorgás permettra à de petites municipalités du Nord du Portugal, qui n’étaient jusqu’alors pas desservies, d’avoir accès à un approvisionnement en gaz naturel et de profiter ainsi d’une énergie plus propre. Les investissements financés par la BEI appuieront la construction de 220 km de nouveaux gazoducs de distribution et de 19 stations de stockage de gaz naturel liquéfié. Sonorgás s'attend à ce que, à la suite du projet, sa clientèle passe de 16 000 usagers à plus de 40 000 sur les trois prochaines années.

Le nombre accru de réseaux de gaz naturel au Portugal aura des effets positifs sur l’environnement. Le projet contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre du fait que des énergies polluantes comme l’électricité et le gaz de pétrole liquéfié seront remplacées. Grâce à l’accord conclu, une nouvelle source d'approvisionnement en énergie sera disponible dans les municipalités du Nord du Portugal, ce qui renforcera la sécurité de l'approvisionnement énergétique du pays et aidera à maintenir les normes de sécurité.

Les investissements programmés se traduiront pas des création d'emplois : le projet devrait occuper plus de 900 personnes pendant sa mise en œuvre et Sonorgás prévoit la création de 40 nouveaux postes permanents pour des travailleurs qualifiés. Grâce au soutien accordé au titre du Plan d'investissement pour l'Europe, l’entreprise bénéficiera des conditions financières avantageuses de la BEI, ce qui contribuera à assurer sa compétitivité dans un secteur clé de l’économie.

Lors de la cérémonie de signature, Román Escolano, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La croissance économique et la création d’emplois figurent parmi les priorités de la BEI et l’accord conclu ce jour concourra à promouvoir la cohésion sociale, économique et territoriale au Portugal. L’extension de réseaux de gaz naturel dans le Nord du Portugal aura des retombées positives sur la vie de nombreux citoyens portugais et sur l’environnement car il améliorera l’accès à des sources d’énergie plus propres et plus sûres ».

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l'innovation, a déclaré : « Cet accord créera des emplois, stimulera l’économie locale, accroîtra la sécurité énergétique et aura des effets favorables sur l’environnement. C’est précisément l’objectif du Plan d'investissement pour l’Europe de la Commission et le Portugal a beaucoup bénéficié de ce plan depuis qu’il a été lancé. Des opérations ont déjà été approuvées pour plus d’1,2 milliard d'EUR au Portugal et on s’attend à ce qu’elles permettent de mobiliser quelque 4 milliards d’EUR d’investissements. »

Nuno Afonso Moreira, directeur général de Sonorgás, a quant à lui ajouté : « Cet investissement aura des effets bénéfiques sur l’environnement ; il améliorera la qualité de vie de milliers de ménages et stimulera le développement dans le Nord du Portugal. Grâce à cet investissement d’envergure dans les infrastructures, le territoire sera plus attrayant et plus compétitif, ce qui permettra à de nouvelles industries de prospérer et, par voie de conséquence, favorisera la création d’emplois. Il s’agit là d'un investissement stratégique pour Sonorgás et nous sommes très heureux que ce projet central soit réalisé dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. »