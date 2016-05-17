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NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019

Signature(s)

Montant
29 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 29 000 000 €
Énergie : 29 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2017 : 29 000 000 €
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13/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 06/07/2017
20160517
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
SONORGAS - SOCIEDADE DE GAS DO NORTE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 29 million
EUR 58 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the promoter's investment plan to extend the gas distribution networks in its concession areas in the north of Portugal for the period Q3 2016-Q4 2019.

The project will enable the shift from more expensive and polluting fuels, bringing environmental benefits and potentially lower energy costs. The project will be located in less-developed regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on current information, the planned investments fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU), leaving it to the competent authority to decide on the need for an EIA.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Date de publication
13 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71429328
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160517
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NATURAL GAS DISTRIBUTION PORTUGAL 2016-2019
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171018850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160517
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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