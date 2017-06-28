La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 15 millions d’EUR en faveur de l’agrandissement d’un réseau de soins de santé privé de premier plan en Roumanie. Cet accord bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a commenté l’opération en ces termes : « Je suis ravi que la BEI appuie le développement des infrastructures médicales en Roumanie. Les services de soins de santé de haut niveau sont importants pour la qualité de vie des citoyens. Cet accord a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne, ou “plan Juncker”. »

Corina Creţu, commissaire européenne à la politique régionale, a déclaré : « La Banque européenne d’investissement joue un rôle important dans le soutien à la croissance économique en Roumanie. Avec l’appui du plan Juncker de la Commission européenne, elle peut en faire plus encore. Cet accord illustre la ferme détermination de l’UE à soutenir la modernisation des infrastructures sociales vitales. »

Dans le cadre du projet « Private Medical Network Expansion in Romania », la banque de l’UE soutient l’un des principaux prestataires de soins de Roumanie, Regina Maria, pour qu’il puisse agrandir et moderniser son réseau d’établissements pour patients hospitalisés et ambulatoires à l’extérieur de la capitale. Ce projet comprend l’extension et la modernisation du réseau par la construction et la rénovation de deux hôpitaux et de 15 centres de soins ambulatoires (dont des polycliniques, des laboratoires et des centres d’imagerie médicale). En plus d’accroître les capacités de soins de santé et d’améliorer la qualité des services médicaux, cette opération permettra de créer quelque 2 000 emplois durant la phase d’exploitation.

Fady Chreih, PDG de Regina Maria, a commenté l’opération en ces termes : « Ce partenariat donne un coup de pouce à notre stratégie d’investissement à moyen et long terme et traduit le regain de confiance accordé à la marque Regina Maria. Au cours des sept dernières années, Regina Maria a investi plus de 70 millions d’EUR dans l’agrandissement, la modernisation et l’acquisition de nouvelles technologies. Notre objectif premier est d’offrir aux patients roumains la meilleure qualité de services de soins de santé dans les principales villes de Roumanie. Grâce à nos équipements et à notre solide réputation dans la prestation de soins de santé de qualité selon les normes européennes, nous jouons un rôle de plus en plus important dans le développement du secteur des services médicaux. »