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PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 15 000 000 €
Santé : 15 000 000 €
Date(s) de signature
21/06/2017 : 15 000 000 €
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Related public register
26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Communiqués associés
Roumanie : la banque de l’UE soutient l’agrandissement du réseau de soins de santé privé Regina Maria

Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 21/06/2017
20160483
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 87 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Financing the private healthcare provider Regina Maria to upgrade and expand its network of private outpatient and inpatient facilities in Romania

The project aims to improve the quality and availability of healthcare services in Romania.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the promoter to take all requisite measures to ensure that the environmental procedures for all projects of the expansion plan comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

The Bank will require the promoter to take all requisite measures to ensure that the procurement procedures for all projects of the expansion plan comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Date de publication
26 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69376291
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160483
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Lien vers la source
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26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
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Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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