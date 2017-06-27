© Sits

Sits obtient un prêt de 67 millions de PLN au titre du Plan Juncker pour financer sa nouvelle unité de production dotée des technologies les plus innovantes de l'industrie du meuble

Dans son objectif de soutenir les entreprises à croissance rapide et la création d’emplois, la Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de 67 millions de PLN (quelque 16 millions d’EUR) à Sits pour la construction d’une nouvelle unité de production de meubles tapissés. Ce projet devrait créer plusieurs centaines de nouveaux emplois et s’inscrit dans le cadre du programme d’expansion de la société, qui exporte 95 % de sa production.

Fabricant reconnu de meubles tapissés en Pologne, Sits est l’un des cinq fournisseurs européens de meubles tapissés d’Ikea, dont elle constitue également le centre de développement pour la création de nouveaux modèles de meubles. La capacité et l’espace actuellement disponibles à Brodnica n'étant pas suffisants au regard des volumes de production prévus, la société envisage de s’agrandir et d'augmenter sa capacité de fabrication et de stockage à Grudziądz. La nouvelle usine sera implantée sur un terrain de 13 ha situé dans la zone économique spéciale et disposera des technologies les plus innovantes de l’industrie du meuble.

Cet investissement stimulera sensiblement l’emploi dans une région où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale (s'établissant aux alentours de 16 %, contre une moyenne nationale de 4,8 % selon les données d’Eurostat pour avril 2017). Les premiers ouvriers de production seront engagés à l'automne 2017 et plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés au niveau du processus de production d’ici 2019. La réalisation de ce projet devrait s'accompagner d’un autre effet multiplicateur sur le plan de l’emploi, à savoir la création de nouveaux emplois indirects durant la phase de construction et lors de la phase d’exploitation (au niveau des fournisseurs et des services de logistique).

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « Soutenir la création d’emplois et les activités d’investissement d’entreprises à forte croissance fait partie des priorités de la BEI ; nous sommes donc heureux de collaborer avec Sits afin de soutenir son programme d’expansion. Ce programme, qui permettra à la société de se doter des technologies les plus innovantes disponibles, bénéficiera à l’économie locale et contribuera à rendre la Pologne plus compétitive. »

Le concours de la BEI est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission Juncker. L’un des objectifs du FEIS est de combler le déficit actuel d’investissements en apportant un soutien financier à des entreprises de taille intermédiaire (entreprises comptant jusqu’à 3 000 employés) telles que Sits.

Elżbieta Bieńkowska, commissaire chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, a déclaré : « Les investissements aident les entreprises à moderniser leur production et à développer leur activité dans toute l’Europe. Je suis heureuse que le contrat de prêt signé ce jour, assorti du soutien du Plan Juncker, permette au fabricant de meubles polonais Sits d’agrandir ses installations en Pologne, de développer sa gamme de produits de grande qualité et, partant, de créer de nouveaux emplois. »

Marek Dobrzeniecki, PDG de Sits, a déclaré : « Ce nouvel investissement à Grudziądz nous permettra d’accroître notre capacité de production, de renforcer l’efficacité du travail et d’utiliser les technologies les plus modernes pour la fabrication de meubles. Les actifs et les capacités de production de l’entreprise seront sensiblement renforcés. Ce nouvel investissement signifie également des conditions de travail nouvelles, sûres et agréables pour les personnes qui seront employées à Grudziądz et dans les environs. En tant qu’entreprise d’origine scandinave, Sits accorde une importance particulière au milieu environnant. Dans le cadre de ses travaux de construction, tout comme cela sera le cas ultérieurement dans le processus de production, l’entreprise s’attache à respecter l’environnement ainsi que les riverains ; nous voulons être un bon voisin pour tous. » Il a ajouté : « Le prêt de la BEI vise à cofinancer un investissement très important pour nous tous. Bien sûr, le plus important est d’acquérir les ressources nécessaires et d'assurer un financement sans heurts de l’ensemble du projet. Mais nous apprécions également la qualité de la coopération avec la BEI, qui repose, d’une part, sur le professionnalisme et la fiabilité et, d'autre part, sur l’ouverture et la compréhension. »

La nouvelle usine de Sits sera respectueuse de l’environnement et de la population locale. L’entreprise a mis au point un programme intitulé « Green by Sits », qui comprend des initiatives prévoyant notamment le recyclage de 100 % des déchets produits, l'acquisition de matériaux respectueux de l’environnement (dont au moins 20 % issus du recyclage) et la mise en œuvre de solutions donnant la priorité à l’efficacité énergétique. Sits respecte également la norme IWAY, qui définit les exigences minimum dans le domaine protection de l'environnement, sur le plan social et au niveau des conditions de travail.

La BEI accorde à Sits le financement à long terme dont elle a besoin pour mettre en œuvre son plan d’investissement stratégique. Le profil des échéances de remboursement et les taux d'intérêt attrayants du financement de la BEI sont conformes à la durée de vie économique de l’investissement et à sa capacité à dégager du cash-flow.