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NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT

Signature(s)

Montant
15 895 233,81 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 15 895 233,81 €
Industrie : 15 895 233,81 €
Date(s) de signature
27/06/2017 : 15 895 233,81 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 30/06/2017
20160696
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
SITS SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 70 million (EUR 17 million)
PLN 141 million (EUR 33 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed EIB loan will support the promoter's capital investments for (i) the construction of a new production facility for upholstered furniture, (ii) the acquisition, installation and ramp-up of the related equipment for furniture production, as well as (iii) a new fully equipped storage facility over the period 2017-19. Over time the investment is expected to create up to 500 new jobs.

The company aims to support its planned growth by increasing its manufacturing and warehousing capacity as the current installed capacity and space available does not allow for the forecast volumes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The construction of the new industrial estates is expected to require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. The environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77106219
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160696
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74801429
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160696
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NEW FURNITURE PRODUCTION PLANT
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129488249
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160696
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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